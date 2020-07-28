Багато жінок застосовують оливкову олію для рутини догляду за волоссям. Вони вважають, що продукт допоможе зволожити їхні локони та живитиме шкіру голови. Проте варто більше дізнатися про вплив оливкової олії на волосся, перш ніж нею користуватися в косметичних цілях.

Історія переконує, що оливкову олію для догляду використовували ще в Стародавній Греції і Єгипті часів Клеопатри. Жіночий портал tochka.net також рекомендує спробувати косметичні продукти із її вмістом та більше розповідає про користь оливкової олії для волосся.

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Користь оливкової олії для волосся

Старий, але перевірений спосіб краси є справді ефективним. Завдяки багатому вмісту на такі корисні кислоти, як олеїнова, лінолева і пальмітинова, та вітаміни A, E, D оливкова олія сприяє м’якості волосся, зменшенню ламкості та робить легшим процес укладки, бо локони будуть слухняними.

Трихологи не заперечують користь оливкової олії для волосся, яка живить його та допомагає захистити від надмірного поглинання вологи. Проте власницям сухого і тонкого волосся варто не зловживати таким методом догляду за волоссям. Бо продукт перенавантажує слабкі волосини, що ще більше погіршить їхній стан.



Особливості догляду за волоссям / Фото Unsplash

Чи волосся ростиме інтенсивніше від оливкової олії

Вчені досліджували властивості олеуропеїну, який є одним із компонентів у складі оливкової олії. Вони довели, що речовина справді пришвидшує ріст волосини. Проте досліджування проводили на лабораторних мишах, тому стверджувати про його дію на волосся людини однозначно не можна.

Чи можна наносити оливкову олії на корені волосся

Оливкова олія може спровокувати появу лупи на шкірі голови. Сая Обаян, докторка медичних наук, сертифікована радою дерматологів, каже, що бажано зовсім відмовитися від нанесення оливкової олії на прикореневу частину волосся. Проте, якщо існує необхідність застосувати її на шкіру голови, то варто це робити нечасто та в невеликій кількості.

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Яка оливкова олія є корисною для волосся

Обирайте нерафіновану оливкову олію першого холодного віджиму. Для більшої ефективності можна поєднувати її з рициновою, реп’яховою або кокосовою оліями. Якщо ви вирішили придбати у косметичному магазині доглядову косметику із вмістом оливкової, то переконайтеся, що її там є велика кількість.

Рафіновану оливкову олію, яка призначена для смаження їжі, для догляду за волоссям використовувати не можна.



Використання оливкової олії для догляду за волоссям / Фото Pexels

Оливкову олію можна застосовувати для волосся, якщо: