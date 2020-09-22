Восени 2020 відтінки бордо та бургунді доречно використовувати не лише для фарбування губ, а у макіяжі очей. Одним із головних б’юті-трендів цього сезону є бордово-винні тони у створенні мейк-апу.

Ще з 2009 та 2013 на показах Prada і Gucci тіні у кольорі червоного вина із макіяжу губ почали переходити на повіки. Wonderzine розповів, як з’явився тренд на бордово-винні тіні та з чим його можна комбінувати в образі.

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Звідки пішов тренд на бордово-винний макіяж очей

Раніше фарбування повік такими відтінками вважалося лише подіум ним та сценічним трюком. Але у 2016 році візажистка Лючія Піка спробувала такий макіяж за межами модних показів. Червоний колір був акцентом у її дебютній колекції для Chanel Beauty. "Червоний справді привертає увагу до очей. Та на початку мені доводилося багато пояснювати це людям і буквально переконувати їх спробувати", – згадує креативна директорка Chanel із макіяжу.

Згодом відтінки на кшталт бордо й бургунді почали активно використовувати у палетках тіней. Одними із перших тренд підхопили Maybelline New York у 2017 році, які навіть назвали палетку тіней Burgundy Bar.

Тінні винного відтінку найчастіше застосовують в осінньому макіяжі. Наприклад, вони є в осінній б’юті-лінійці Chanel (відтінки 362 і 364) і у хітовій палетці Ріанни Fenty Beauty Snap Shadows.

Як робити макіяж у винних тонах

Можна почати із мінімального використання бордових відтінків у вашому макіяжі. Візажисти рекомендують насамперед спробувати з туші для вій у кольорі бургунді. Потім проведіть по контуру ока тонку лінію тінями в тон і ретельно її розтушуйте ватною паличкою.

Якщо ви не хочете одразу вдаватися до радикальних експериментів у макіяжі, то змішайте винні тіні з рожевими, аби отримати виразний, але ніжний колір "розе". Можете лише з його допомогою нафарбувати повіки або дозвольте собі трішки пофантазувати і створіть макіяж у стилі омбре. Для цього зробіть плавний перехід від ніжно-рожевого до винного відтінку, межі між якими необхідно добре розтушувати. Наносіть світлі тіні спочатку на внутрішні кутики очей, а потім темніші – на зовнішні.

Аби макіяж мав більш ефектний вигляд, доповніть його контрастними чорними або бордовими стрілками.

Також доповнити мейк-ап можна мідним чи золотим глітером, додавши його на середину верхньої повіки. Таким чином ви трансформуєте макіяж із денного у вечірній.

Зокрема, щоб макіяж мав стильний вигляд, спробуйте пофантазувати зі стрілкою. Необов’язково створювати її класичної форми. Креативні геометричні стрілки на обличчі зараз дуже популярні. Для цього вам знадобиться гелева підводка або кремові тіні та тонкий пензель.