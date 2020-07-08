Garnier – це бренд на масовому ринку французької косметичної компанії L'Oreal, який виготовляє косметику для догляду за шкірою та волоссям. Нещодавно його представники оголосили про нову ініціативу щодо розвитку бренду, яка передбачає зменшення негативного впливу на планету.

Garnier назвав план розвитку своєї діяльності на наступні 5 років "Зеленою ініціативою". Якщо бренду вдасться втілити заплановане, то він стане одним із найбільш свідомих та екологічних виробників доглядової косметики. Vogue розповів детальніше, які цілі стоять перед Garnier.

Важливо знати: Як врятувати планету за допомогою свідомого споживання екологічних косметичних продуктів

Насамперед компанія Garnier збирається заощаджувати 37 тисяч тонн пластику щороку. Виробники косметики будуть використовувати для упаковок "нульовий пластиковий матеріал" до 2015 року, який не шкодитиме довкіллю. Зокрема, упаковки для косметики бренду Garnier будуть багаторазовими і доступними для повторного використання.

Аби споживачі могли розуміти, наскільки надійними та безпечними для планети є продукти, які вони купують, Garnier стане першим брендом групи L'Oreal, у якого буде маркування із визначенням екологічного та соціального впливу продукції на середовище. У системі планують присвоювати кожному продукту показник стійкості від A до E (відповідно показник A вказує на першокласний рівень якості продукту). Оцінюватимуть різноманітні критерії, починаючи від створення та транспортування інгредієнтів до складності переробки вже готового засобу. Таким чином для своїх клієнтів компанія хоче полегшити життя, щоб пояснення щодо екологічності косметики не були такими заплутаними, як зазвичай.

Першим кроком до здійснення обіцяного став запуск добірки нових продуктів Garnier для догляду у картонній упаковці, що вже зменшило викиди пластику у довкілля.