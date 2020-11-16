Взимку тонка та ніжна шкіра губ найбільше піддається негативному впливу холодного та морозного вітру. Тому варто подбати про те, аби губи не обвітрювалися та на них не виникали неприємні тріщини, які викликають зайвий дискомфорт.

Губам в холодну пору року потрібен особливий догляд. Тому варто запобігти появі сухості і тріщинок, пише Harper's Bazaar. Читайте також: Як ефективно та швидко прибрати почервоніння з обличчя: корисні поради Як уникнути обвітрених губ взимку Користуйтеся гігієнічною помадою. Щоразу перед тим, як вийти надвір взимку, нанесіть зволожувальний косметичний продукт на губи, який слугуватиме захисною плівкою губам від вітру. У холодну пору варто користуватися гігієнічною помадою зі щільною текстурою на основі воску чи олій.

Щоразу перед тим, як вийти надвір взимку, нанесіть зволожувальний косметичний продукт на губи, який слугуватиме захисною плівкою губам від вітру. У холодну пору варто користуватися гігієнічною помадою зі щільною текстурою на основі воску чи олій. Застосовуйте нічну маску для губ. Завдяки тому, що засіб діятиме протягом всієї ночі, він ефективно допоможе загоїти тріщинки на губах. Щоб зробити маску для губ самостійно, змішайте кокосову олію з коричневим цукром, і нанесіть суміш перед сном. Також ви можете скористатися звичайним бальзамом. View this post on Instagram A post shared by Nico (@nico.potur) Не використовуйте стійкі помади. Взимку варто відмовитися від помад, які сушать губи. Стійкі засоби для макіяжу губ містять більше інгредієнтів, які сприяють сухості шкіри, а також глибше проникають в дерму, внаслідок чого згодом з’являються тріщини. Зокрема, завжди готуйте шкіру губ до нанесення помади: скрабуйте 1-2 рази на тиждень та зволожуйте.

Взимку варто відмовитися від помад, які сушать губи. Стійкі засоби для макіяжу губ містять більше інгредієнтів, які сприяють сухості шкіри, а також глибше проникають в дерму, внаслідок чого згодом з’являються тріщини. Зокрема, завжди готуйте шкіру губ до нанесення помади: скрабуйте 1-2 рази на тиждень та зволожуйте. Вітамін A для здоров’я губ. Аби шкіра губ була в хорошому стані взимку, потрібно дбати про неї зсередини. Вітамін A та продукти, які його містять, можуть допомогти. Для цього варто вживати вітамінні добавки та такі продукти, як буряк, моркву, обліпиху та фрукти помаранчевого кольору. Але перед цим варто проконсультуватися з лікарем.