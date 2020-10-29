Дата на календарі стає все ближчою до 31 жовтня – Геловіну. Якщо ви ще не визначилися з образом, то, можливо, вам сподобаються ідеї у стилі Червоної Королеви чи Чеширського кота з казки "Аліса в країні чудес" або макіяж жінки-скелета Катрін, коли ви побачите на відео, як його можна відтворити самостійно.

Образи вампірів, кішок та відьом трішки застарілі для святкування Геловіну. У 2020 можна виділитися за допомогою оригінально-страхітливого макіяжу у стилі інших героїв. Новий канал поділився відео, на якому б’юті-блогери демонструють, як створити епатажний образ для тематичної вечірки.

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Ефектні образи на Геловін

Жінка-скелет Катрін

Макіяж у стилі Катрін, яка є персонажем родом із Мексики, з часом зазнав багато урізноманітнень по всьому світу. Аби у ніч на Геловін виглядати страшно та прекрасно одночасно, макіяж жінки-скелета вам у допомогу. За "вау"-ефект від своїх друзів можете не хвилюватися. Перевага такого образу в тому, що його легко відтворити, але виглядатиме він так, наче його створював справжній професіонал.

Червона Королева

На макіяж у стилі цієї героїні б’юті-блогера надихнула казка "Аліса в країні чудес". Образ повинен сподобатися усім шанувальникам казкового світу. Аби він виглядав довершеним, доповніть мейк-ап яскравою перукою та пишною сукнею. Процес створення макіяжу тішить своєю простотою: сині тіні на повіки, високі чорні брови, червоне сердечко на губах, і ви вмить перетворюєтеся на примхливу карткову Королеву.

Чеширський кіт

Із тієї ж казки прийшов Чеширський кіт. Ефектний та гламурний макіяж можна доповнити яскраво-блакитними лінзами. Саме вони додадуть образу особливої магічності. Такий мейк-ап вимагає часу та сконцентрованості на роботі, але результат того вартий.

Додаткове обличчя

Щоб не витрачати багато часу на створення оригінального образу, існує чудова альтернатива – намалювати ще одне обличчя на своєму. Такий макіяж не вимагає доповнень. Аби відтворити запропонований варіант, вам вистарчить тієї косметики, якою користуєтесь щодня.

Мейк-ап у стилі Pop Art

Хочете бути тією героїнею, яка начебто зійшла з глянцевих сторінок популярного коміксу, то зробіть Pop Art макіяж. Для Геловіну це саме те, що треба. Він не лише неординарний, а й популярний у 2020.

Також обирайте макіяж на Геловін із варіантів, які знайдете за посиланням.