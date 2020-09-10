Американська акторка відома головною роллю у серіалі "Ейфорія", Зендея відмовляється змінювати стиль на похмурий осінній, тому поділилася зі своїми шанувальниками ідеєю, як можна продовжити відчуття літа за допомогою оригінальної зачіски та макіяжу, який освіжує обличчя.

За інстаграм-сторінкою зірки стежать понад 78 мільйонів людей. Зендея любить експериментувати зі своїми образами. Один із останніх є спекотним та літнім попри те, що на календарі вже вересень.

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На День праці Зендея створила оригінальний образ за допомогою зачіски у вигляді афрокосичок. Акторка перетворила своє кучеряве неслухняне волосся на гладку та блискучу зачіску. Можемо припустити, що косичок на голові Зендеї кілька десятків.

Таким чином зірка хотіла продемонструвати, що їй важко відмовлятися від літніх теплих днів і вона ловить останні промінці сонця. Вона надихнула своїх підписників повторити трендову зачіску та макіяж, які можуть освіжити осінні будні. Про це зазначили її прихильники у коментарях.

Відома акторка поєднала тугі косички із темного волосся, природний макіяж: бездоганну сяючу шкіру, акуратно зачесані брови, блиск на губах та туш на віях у легкий невимушений образ, який надихає його повторити.

Якщо раптом ви захочете продовжити спекотне літо ще на кілька днів, спробуйте повторити ідею зачіски та макіяжу від неперевершеної Зендеї.