Красуні з Північної Європи відрізняються своїм підходом до використання косметики. Вони переконані, що красивою жінкою є та, яка насамперед дбає про здоров’я та свіжий сяючий вигляд своєї шкіри. Тому у них є певні ритуали, які допомагають зберігати молодість та бути красивими.