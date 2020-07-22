Обливання холодною водою та мінімум косметики: як скандинавки бережуть свою красу
Красуні з Північної Європи відрізняються своїм підходом до використання косметики. Вони переконані, що красивою жінкою є та, яка насамперед дбає про здоров’я та свіжий сяючий вигляд своєї шкіри. Тому у них є певні ритуали, які допомагають зберігати молодість та бути красивими.
Аби обрати правильний догляд за своєю зовнішністю та сформувати ідеальну б’юті-рутину для себе, варто дізнатися про особливості ритуалів краси якомога більше. Жінки із різних куточків світу мають власні особливі секреті, які допомагають їм виглядати красивими, молодими та здоровими. Harper's Bazaar поділився знаннями жительок північних країн.
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Секрети краси скандинавських жінок
- Максимальна натуральність. Скандинавські красуні намагаються уникати різноманітних хімічних речовин у складі косметики, а також процедур, безпечність яких ще не підтверджена. Вони обирають продукти, які мають натуральний склад: ягоди, морські водорості, трави, глину.
- Нічого зайвого. Скандинавки свідомо ставляться до застосування косметики. Вони користуються лише найнеобхіднішим. Хоч жінки й намагаються мінімізувати косметичні відходи, вони не відмовляються від усього Наприклад, спеціальні сироватки та маски для обличчя є їхніми мастхевами.
- Місцева традиція. В Скандинавії відвідування лазні вважається обов’язковим, якщо ви прагнете бути здоровими та красивими. Після цього скандинави обливають тіло холодною водою. У поєднанні ці процедури стимулюють кровообіг. Тому шкіра у людей, які регулярно таким чином оздоровлюються, завжди залишається в тонусі, сяючою, а обличчя з натуральним рум’янцем має свіжий вигляд.
- Звертання уваги на деталі. За статистикою у Швеції удвічі більший вибір кремів для рук, ніж для обличчя. Це пояснюється тим, що у північних країнах через несприятливий клімат найбільше страждає шкіра рук. Скандинавки теж знають, що саме руки можуть розповісти про їхній вік, тому доглядають за ними ретельніше.
- Турбота про волосся. Жінкам зі Скандинавії не пощастило від природи отримати блискуче густе волосся. Тому вони намагаються зробити його таким за допомогою додаткових засобів. Щоб мати об’ємні та красиві локони скандинавки користуються безсульфатними і сухими шампунями, стайлінгом для прикореневого об’єму, бальзамами та масками для об’єму волосся, спреями-антистатиками, оліями для зволоження та тоніком, який бореться з жовтизною білявого волосся.
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