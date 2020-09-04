Нюдовий осінній манікюр: 5 ідей для натхнення
Осінь є такою порою року, коли навіть манікюр може надихати та мотивувати. Спокійний нюдовий нейл-дизайн є ідеальним рішенням для осінніх буднів. У 2020 в моді залишаються стримані та елегантні кольори покриття нігтів, які можна урізноманітнювати яскравими акцентами.
ТСН поділився ідеями для манікюру, які можуть вас надихнути. Хоча нейл-майстри і створюють тенденції у манікюрі, але ви завжди можете кожну із них інтерпретувати на власний смак.
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