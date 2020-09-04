Осінь є такою порою року, коли навіть манікюр може надихати та мотивувати. Спокійний нюдовий нейл-дизайн є ідеальним рішенням для осінніх буднів. У 2020 в моді залишаються стримані та елегантні кольори покриття нігтів, які можна урізноманітнювати яскравими акцентами.