День цифрової детоксикації косметична компанія Lush вирішила відзначити лімітованою лінійкою бомбочок для ванни. Вони призначені для полегшення симптомів тривоги в людини. А також мають аромат, який сприяє розслабленню, та виконані у такій кольоровій гамі, яка нагадуватиме захід сонця, коли ви застосуєте бомбочку у ванні.

День цифрової детоксикації також можна влаштувати собі будь-коли. Його суть полягає у тому, аби відмовитися від використання будь-яких електронних гаджетів і відпочити від Інтернет-світу. Stylist пише, що в честь цього Lush створив спеціальні ванні бомбочки для розслаблення.

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Перший офіційний День цифрової детоксикації був 5 вересня. На його честь бренд косметичної продукції Lush випустив лімітовану лінію бомбочок для ванни IRL. Ціна однієї бомбочки 5, 95 фунтів.

Що таке IRL

Це абревіатура – скорочення фрази "in real life", яка у перекладі означає "у реальному житті". Його зазвичай використовують у соціальних мережах, посилаючись на реальне життя далеко від світу цифрових технологій.

Квітковий аромат бомбочок IRL призначений для полегшення симптомів тривоги. Він складається із відновлювальних компонентів, які також володіють заспокійливими властивостями. Серед них неролі – олія з квітів апельсину. Зокрема, аромат включає нотки мімози, гарденії, лаванди та квітів апельсину.

Також бомбочки для ванни розробляти з тією метою, аби вони допомогли людині тимчасово втекти від реальності. Коли бомбочку занурити у ванну, то відтінки блакитного, фіолетового та пурпурово-рожевого закружляють у воді і нагадуватимуть захід сонця.

Засновник Lush створив нові бомбочки для ванни у партнерстві із Зої Сагг, яка є відомою у мережі під псевдонімом Zoella. Саме їй належала ця ідея. Знаменитість хотіла, аби продукт викликав такий комфорт, який вона отримує під час відвідування пляжу в Брайтоні: "Якби есканізм (втеча від реальності) мав запах, то це був би аромат наших бамбочок".

Гроші, отримані від продажу бомбочок для ванни IRL, підуть на допомогу новому фонду Lush. Цей фонд шукає невеликі благодійні організації, групи, місцеві проекти та ініціативи, які працюють над вирішенням проблем психічного здоров’я, щоб допомогти їм.