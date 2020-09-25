Новий френч та золоті прикраси: головні тренди в манікюрі для осені 2020
У теплі осінні дні можна урізноманітнити свій стиль модним манікюром цього сезону. Серед nail-трендів осені 2020 червона класика, оновлений френч, золоті прикраси на нігтя та багато інших оригінальних і стильних ідей для манікюру.
В осінньому сезоні серед тенденцій манікюру немає яскравих кольорів чи візерунків у вигляді листя. Натомість НВ зібрав 7 модних ідей для дизайну нігтів у нюдових відтінках, червоному та із золотими прикрасами.
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