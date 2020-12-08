Hair-експерти прогнозують барвистому волоссю можливість стати найпопулярнішим б’юті-трендом 2021. Спочатку трендсеттери фарбували свої локони в рожевий чи блакитний колір, могли поєднати максимум 2-3 відтінки на волоссі. Тепер найсміливіші красуні можуть створювати яскраві відблиски на волоссі різноманітних кольорів, адже це не лише спосіб самовираження, але й стильна тенденція.

Чергова техніка модного фарбування від стилістів та тредсеттерів стала популярною наприкінці 2020 року. Проте на такі кардинальні сміливі зміни іміджу наважиться не кожна дівчина. Якщо все таки прагнення бути модною допомогло позбутися від стереотипів, то tochka.net пропонують кілька стильних варіантів барвистого фарбування волосся.

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Ідеї для фарбування волосся в різні кольори

Страх і нерозуміння того, що відбувається навколо, стали звичними відчуттями в 2020. Тому представники індустрії краси вирішили надихнути людей на яскраві, веселі та привабливі зміни. Якщо ви хочете спробувати щось окрім балаяжу, шатушу чи мелірування, то різнокольорове фарбування волосся саме для вас.

Ви можете почати із фарбування лише кількох локонів. Спробуйте нанести різнокольоровий пігмент локально чи хаотично, а згодом побачите, чи варто фарбувати всю довжину волосся. Зокрема, можна пофарбувати чубчик яскравим відтінком, а загальну частину шевелюри – більш нейтральним.

Надихайтеся прикладами барвистого фарбування волосся, і живіть яскраво.