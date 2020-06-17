Tonymoly – це південнокорейський бренд косметики. Він вирізняється з-поміж інших конкурентів оригінальним підходом до створення упаковки для своїх продуктів. Остання лінійка засобів для догляду за шкірою не стала винятком. Tonymoly випустили косметику, головною тематикою якої стали міньйони або ж посіпаки.

Оскільки наступна частина кінострічки про міньйонів вийде аж у 2021 році, бренд корейської косметики Tonymoly, співпрацюючи із представниками анімаційного фільму, вирішив не дати прихильникам жовтих персонажів засумувати. Тому компанія створила нову лінійку доглядових засобів із зображенням на упаковці посіпак, пише Allure.

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Серед нової косметики для догляду від Tonymoly є серветки та інші засоби для очищення обличчя, для демакіяжу, нічна маска, звичайні маски для обличчя, патчі для очей, пластирі проти прищів, крем для рук, бальзам для губ, маски та скраб для тіла, заспокійливий гель з алое, ароматерапевтична паличка та креативні аксесуари.

Метою колаборації було виготовлення необхідних продуктів для щоденної літньої рутини догляду за своїм тілом та обличчям. Також виробники хотіли підняти настрій своїм клієнтам за допомогою оригінального дизайну косметичних упаковок та їхніх яскравих рожевих, жовтих, зелених, синіх кольорів.

Ще одним нагадуванням, що ідейними натхненниками на створення косметичної лінійки були міньйони, свідчить запах банану доглядових продуктів. Адже саме цей фрукт був улюбленою їжею посіпак.