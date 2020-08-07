Аліша Кіз – 39-річна американська співачка, п’ятнадцятиразова володарка премії Греммі й авторка автобіографічного бестселеру "More Myself: a Journey". Тепер зірка вирішила спробувати свої сили у б’юті-індустрії. Вже у 2021 світ зможе побачити результати її старань.

Багато знаменитостей вважають необхідним мати продукцію власного бренду. Аліша Кіз не виняток. Harper's Bazaar розповів про її плани разом із E.l.f. Beauty запустити новий бренд косметики у стилі лайфстайл.

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Продукція майбутнього бренду Аліші Кіз буде зосередженою на її власному досвіді догляду за шкірою. Представники E.l.f. кажуть, що вони планують випускати косметику, яка буде турбуватися про шкіру, над її складом працюватимуть дерматологи, і вона не тестуватиметься на тваринах. Співачка неодноразово на своїй сторінці в інстаграмі ділилася із підписниками думками про бажання працювати із чимось, пов’язаним зі сферою краси та здоров’я.

Поки що інформації про назву лінійки та засоби, які будуть у ній представлені, немає. Наразі відомо, що зірка презентуватиме продукцію одразу у кількох категоріях. Аліша протягом 9 місяців братиме участь у креативному процесі. Презентація лінійки буде у 2021 році.

Також відомо, що права на бренд належатимуть E.l.f. Beauty, а співачка стане його акціонером. Через виготовлення і продаж косметичних продуктів зірка хоче транслювати суспільству цінності, які є важливими для неї самої. "Вона вкладає у все важливий меседж про інклюзивність, боротьбу за права, здоров’я, турботу про себе та про щоденні ритуали – поєднання всього цього стане основою нового косметичного бренду", – діляться колеги Аліші Кіз.