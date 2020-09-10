Колекція тіней для повік Hase Obsessions Hude Beauty, яку бренд презентував 9 вересня, завдяки палітрі своїх кольорів та текстурі створила нову осінню тенденцію в макіяжі. Експерти у сфері краси прогнозують, що саме ефект "туманного погляду" буде в моді у цьому сезоні.

Для осені яскравий макіяж частково втрачає свою актуальність. Адже, коли погода стає похмурою та прохолодно, хочеться, аби навіть макіяж був виконаним у теплих відтінках. Худа Каттан, яка є засновницею Hude Beauty, передбачує бажання споживачів своєї продукції, тому запустила тематичну лінійку тіней для повір, пише Allure.

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Hase Obsessions Hude Beauty – це тріо мініатюрних палеток тіней для повік. Палітри Haze містять по 9 відтінків кожна, які гармонійно виглядають один з одним, але представлені у різних варіаціях. Худа хотіла створити тіні, які ідеально підходитимуть для похмурою осінньої погоди та доповнюватимуть атмосферу цієї пори року.

Матові, бронзові та мерехтливі приглушені відтінки є у всіх трьох палітрах. Вони схожі на сутінковий захід сонця у місті. Це стало результатом багатьох досліджень,

– коментує Худа Каттан.

"З кожним запуском Obsessions я вивчаю нові тенденції моди та краси та прогнозую, що стане наступним великим трендом, а потім вкладаю це в наш процес розробки продуктів", – пояснює засновниця косметичного бренду. Таким чином Худа змогла випередити тенденцію у макіяжі, яка лише зароджується. А саме: "туманне око" – це модернізований варіант "димчастого ока" із використанням тіней в осінніх тонах.

Також представники Hude Beauty кажуть, що у новому сезоні набирає популярності невимушений вуличний стиль. А приглушені відтінки їхніх тіней стануть чудовим доповненням до такого образу та допоможуть додати трішки доречного гламуру до вашого вигляду.