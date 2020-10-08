Помада та блиск для губ завжди були невід’ємною складовою у створенні красивого повноцінного макіяжу. Обрати помаду, яка вам личитиме, це ще півбіди. Важливо, аби вона була модного кольору. Тому варто звернути увагу на 5 головних трендів в макіяжі губ 2020-2021.