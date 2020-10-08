Ніжні, зухвалі та сяючі: модні відтінки помад 2021-2021
Помада та блиск для губ завжди були невід’ємною складовою у створенні красивого повноцінного макіяжу. Обрати помаду, яка вам личитиме, це ще півбіди. Важливо, аби вона була модного кольору. Тому варто звернути увагу на 5 головних трендів в макіяжі губ 2020-2021.
У моду повертаються тренди 90-х та створюються нові. Серед них різні кольори губних помад та ефекти, яких можна досягти не лише шляхом використання косметики. Наприклад: "заціловані губи". Harper's Bazaar розповів, як потрібно фарбувати губи у цьому сезоні.
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Модні відтінки помад 2020-2021
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