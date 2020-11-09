Ніякої графіки чи яскравих акцентів: модні брови 2020-2021 та поради для догляду
Те, що оформлення брів є важливим аспектом для жінки, яка дбає про свою зовнішність, вже не новина. Проте eyebrow-тенденції змінюються з кожним роком. Модні брови 2020-2021 будуть зовсім не про графіку чи використання яскравих фарб.
Майстриня з оформлення брів Ірина Гончарова поділилася з tochka.net інформацією про модні брови 2021-2021 та дала поради, які допоможуть у догляді за ними.
Трендові брови 2020-2021
- Натуральність. Одним із критеріїв, якими повинні бути модні брови у 2020-2021, є їхня природна ширина. Перещипати, постригти брови, надати їм форми "ниточки", нафарбувати чорним олівцем чи зробити яскраві куточки-квадратики (як це було модно колись) буде помилкою. Таким чином ви зробити свій образ антитрендовим.
- Колір трендових брів повинен бути максимально наближеним до відтінку коренів вашого волосся.
- Пухнасті та густі. Професійний brow-майстер повинен підкреслити красу брів, які подарувала вам природа. Важливо, аби їхня форма вдало гармоніювала із вашою формою обличчя, розрізом очей, та вирівнювала асиметрію.
- Зачесані вгору. У тренді брови, волосинки яких напрямлені вгору. Такого ефекту ви можете досягти за допомогою спеціального гелю, мила або воску для брів. Якщо у вас дуже неслухняні брови, то спробуйте довготривалу укладку.
- Без чітких ліній та контурів. Актуальність втратив вигляд "ідеальних" брів, які створюють враження неприродності. Тому не промальовуйте чіткі лінії та не робіть ідеального контуру, оформлюючи брови.
- Догляд. Щоб брови були модними, насамперед вони повинні виглядати доглянутими. Експериментуйте зі спеціальними помадками, оліями, тінями, олівцями, аби визначити, які продукти підходять саме вам. Адже все індивідуально.
Правильний догляд за бровами
Корекція і фарбування – це не єдині кроки у правильному догляді за бровами. Також потрібно дотримуватися простих б’юті-правил, щоб брови завжди мали красивий вигляд.
- Коли після фарбування змиється барвник, то варто певний час зволожувати брови і шкіру оліями усьми, аргановими, авокадо чи жожоба.
- Укладайте брови щодня, використовуючи мило, віск чи гель.
- Випивайте денну норму води. Це корисно для росту та стану волосся.
- Після процедури вищипування і фарбування брів експерти рекомендують не мочити брови протягом 24 годин, користуватися скрабом у відповідній ділянці, відвідувати лазню чи басейн та наносити доглядові продукти, у складі яких є спирт або олії.
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