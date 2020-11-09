Те, що оформлення брів є важливим аспектом для жінки, яка дбає про свою зовнішність, вже не новина. Проте eyebrow-тенденції змінюються з кожним роком. Модні брови 2020-2021 будуть зовсім не про графіку чи використання яскравих фарб.