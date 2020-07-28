Ще залишився один місяць спекотного літа, аби проекспериментувати зі своїм манікюром. Новий тренд – це нігті кольору бабл-гам. Ідея прийшла ще з 90-х, коли на модних плакатах моделі надували великі бульбашки за допомогою жувальних гумок.

Літо 2020 пропонує використовувати стиль bubble gum для створення цілісного образу, у якому ви зробите акцент яскравою сумкою або кроп-топом, або неоновими стрілками на повіках. Glamour пропонує декілька ідей манікюру у рожевих відтінках, який додасть вашому вигляду стильності та літньої безпосередності.

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Трендовий манікюр літа 2020

Манікюр з легким присмаком модних 90-та 2000-х. Його можна відтворити на нігтях будь-якої форми та довжини. Проте однаково існують декілька рекомендацій. Наприклад, яскравий неоновий рожевий краще виглядатиме на коротких нігтях, а для довгої овальної нігтьової пластини вибирайте пастельні відтінки.

Особливо літній стиль манікюр матиме на засмаглій шкірі. Також ви можете експериментувати із дизайном та насиченістю покриття. Прихильницям класики підійде стриманий ледь рожевий лак.

Навіть те, що головним трендом є однотонне покриття у кольорі bubble gum, не варто відмовлятися від малюнків, геометричних ліній та крапок чи різнокольорового френчу. Вдало підібраний, дизайн ніколи не буває зайвим. Навіть модні блогери вже встигли спробувати останній тренд манікюру на своїх нігтях.