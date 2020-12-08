Цика-крем є різновидом косметичної продукції . Тренд на косметику, в назві якої є слово cica, прийшов від корейських б'юті-брендів. Такі сироватки, креми і маски тепер є популярними й в Україні, тому варто більше дізнатися про їхні властивості.

Індустрія краси стрімко розвивається. Тому на ринку з'являються нові незвичні б’юті-продукти. Wonderzine з’ясував, що таке цика-крем та як потрібно ним користуватися.

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Що таке цика-крем

Цика-крем ще називають cica-кремом. У складі косметичного засобу є центела азійська. Трав'яниста рослина володіє антиоксидантними, заживлювальними й заспокійливими властивостями. Центелу азійську використовували в китайській традиційній медицині, а тепер рослина входить навіть до складу косметичних продуктів.

Цика-креми з центелою рекомендують застосовувати після косметичних процедур в салоні та активного догляду з кислотами й ретинолом. Адже згадані креми допомагають ранам і тріщинкам на шкірі швидше загоїтися, внаслідок цього дерма активно регенерується , легкі опіки та подразнення зникають.

Косметичні засоби з центелою найчастіше можна помітити у лінійках продуктів для догляду за гіперчутливою та реактивною шкірою. Цика-крем і сироватки з позначкою "cica" заспокоюють шкіру після контакту з такими подразнюючими зовнішніми факторами, як ультрафіолет, мороз, жорстока вода, агресивні засоби для вмивання.

Якщо ви хочете придбати засоби із вмістом центели, то ретельно вивчайте їхній склад. Центелу можуть вказувати таким терміном: centella asiatica, а її компоненти – як мадекасосид (madecassoside), мадекасонову кислоту (madecassonic acid), азіатікозид (asiaticoside) та азіатікову кислоту (asiatic acid).

Як користуватися цика-кремом

Важливо очищувати шкіру перед нанесенням цика-крему, але вона повинна бути сухою. Існують продукти з центелою, які призначені для щоденного догляду або SOS-засоби. Перший різновид косметики для догляду потрібно розподіляти по всьому обличчю, а SOS-засоби – локально, особливу увагу приділяйте подразненим ділянкам на шкірі.