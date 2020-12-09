Через деякі помилки в макіяжі ви можете додати своїй зовнішності кілька зайвих років, що є проблемою не лише в старшому, а й в юному віці. Вдалий макіяж повинен підкреслювати переваги вашого обличчя. Тому варто дізнатися про поширені б’'ті-помилки, щоб не робити свою шкіру візуально старшою.

Щоб створити красивий макіяж, недостатньо придбати дорогу і якісну косметику. Окрім цього, потрібно уникати помилок під час створення мейк-апу, якими поділився Cosmopolitan, щоб не виглядати старшою. Також цікаво: Природний та красивий: секрети макіяжу Ніколь Кідман у серіалі "Відіграти назад" Помилки в макіяжі, які роблять вас візуально старшою Не наносите праймер під макіяж. Перш ніж створювати мейк-ап за допомогою декоративної косметики, покрийте обличчя праймером, аби вирівняти тон шкіри. Таким чином зморшки будуть менш помітними, а тональний крем "ляже" ідеально.

Перш ніж створювати мейк-ап за допомогою декоративної косметики, покрийте обличчя праймером, аби вирівняти тон шкіри. Таким чином зморшки будуть менш помітними, а тональний крем "ляже" ідеально. Відсутність оформлення брів. Модні широкі і доглянуті брови є показником молодості жінки, яка дбає про свою зовнішність. Тому потрібно зачісувати і підмальовувати брови. Інакше вони здаватимуться блідими і тонкими.

Модні широкі і доглянуті брови є показником молодості жінки, яка дбає про свою зовнішність. Тому потрібно зачісувати і підмальовувати брови. Інакше вони здаватимуться блідими і тонкими. Користуєтеся невідповідним відтінком тонального крему. Світліша тональна основа не зробить вас візуально молодшою, а навпаки утворить на обличчі неприродний ефект. Тональний крем повинен маскувати недоліки шкіри, а надто світлий або темний відтінок лише їх невдало підкреслить та спровокує ефект пігментації. View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Banks (@elizabethbanks) Використання рум’ян з блискітками. Така тенденція була популярною в 90-х, але не сьогодні. Щоб омолодити та освіжити своє обличчя, обирайте кремові рум’яна ніжного відтінку без зайвого сяйва.

Така тенденція була популярною в 90-х, але не сьогодні. Щоб омолодити та освіжити своє обличчя, обирайте кремові рум’яна ніжного відтінку без зайвого сяйва. Надто широкі стрілки. Чорні товсті лінії на повіках роблять обличчя візуально на кілька років старшим. Якщо ви все таки прихильниця стрілок, то малюйте їх олівцем і легенько розтушовуйте.