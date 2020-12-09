Невдалий макіяж: які б'юті-помилки роблять вас візуально старшою
Через деякі помилки в макіяжі ви можете додати своїй зовнішності кілька зайвих років, що є проблемою не лише в старшому, а й в юному віці. Вдалий макіяж повинен підкреслювати переваги вашого обличчя. Тому варто дізнатися про поширені б’'ті-помилки, щоб не робити свою шкіру візуально старшою.
Щоб створити красивий макіяж, недостатньо придбати дорогу і якісну косметику. Окрім цього, потрібно уникати помилок під час створення мейк-апу, якими поділився Cosmopolitan, щоб не виглядати старшою.
Також цікаво: Природний та красивий: секрети макіяжу Ніколь Кідман у серіалі "Відіграти назад"
Помилки в макіяжі, які роблять вас візуально старшою
- Не наносите праймер під макіяж. Перш ніж створювати мейк-ап за допомогою декоративної косметики, покрийте обличчя праймером, аби вирівняти тон шкіри. Таким чином зморшки будуть менш помітними, а тональний крем "ляже" ідеально.
- Відсутність оформлення брів. Модні широкі і доглянуті брови є показником молодості жінки, яка дбає про свою зовнішність. Тому потрібно зачісувати і підмальовувати брови. Інакше вони здаватимуться блідими і тонкими.
- Користуєтеся невідповідним відтінком тонального крему. Світліша тональна основа не зробить вас візуально молодшою, а навпаки утворить на обличчі неприродний ефект. Тональний крем повинен маскувати недоліки шкіри, а надто світлий або темний відтінок лише їх невдало підкреслить та спровокує ефект пігментації.
- Використання рум’ян з блискітками. Така тенденція була популярною в 90-х, але не сьогодні. Щоб омолодити та освіжити своє обличчя, обирайте кремові рум’яна ніжного відтінку без зайвого сяйва.
- Надто широкі стрілки. Чорні товсті лінії на повіках роблять обличчя візуально на кілька років старшим. Якщо ви все таки прихильниця стрілок, то малюйте їх олівцем і легенько розтушовуйте.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter