Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон вражає ідеальним станом своєї шкіри. Аби досягти такого ефекту, окрім правильного догляду, вона також виконує один таємний крок у б’юті-рутині, який допомагає їй мати здоровий та сяючий рівномірний тон шкіри.

Кейт Міддлтон також мати трьох дітей, і це не заважає їй тримати себе в тонусі, дотримуючись регулярних занять спортом та правильного режиму харчування, пише НВ. Також зберігати привабливий вигляд обличчя їй допомагає незвичний тип очищення шкіри.

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Як Кейт Міддлтон очищує обличчя

Візажистка Арабелла Престон, яка створювала герцогині макіяж у день її весілля, поділилася із Hellomagzine таємницею бездоганного вигляду шкіри Кейт Міддлтон. Аби зберігати сяйво на обличчі Кетрін очищує його фланелевою тканиною в кінці кожного дня. Майстриня із макіяжу також додала, що це справді найкращий спосіб видалити залишки косметики та бруд зі шкіри.

Серед властивостей фланелевої тканини також є здатність м’яко відлущувати відмерлі частинки шкіри. Вона робити це значно краще, аніж будь-який спеціальний косметичний засіб чи інструмент.

Якщо регулярно використовувати фланелеву тканину для очищення обличчя, то можна покращити стан шкіри, яка схильна до висипань. Фланель м’яко відлущить омертвілі частинки шкіри, тому пори менше закупорюватимуться, отже обличчя зможе очиститися від дрібних недоліків. Експерти в індустрії краси обіцяють, що перші результати будуть помітними вже через місяць щоденного очищення обличчя фланелевою тканиною.