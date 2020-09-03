Знакові парфуми Mojave Ghost або Gypsy Water від скандинавського дому ароматі Byredo, напевно, відомі кожному. Тепер бренд також славитиметься колекцією засобів для макіяжу, які створив у співпраці із британською візажисткою Isamaya Ffrench, яку ще називають "дикою дитиною краси". Запуск продукції, яка вирізнятиметься своєю колоритністю, буде 1 жовтня.

Парфуми Бена Горхема, засновника бренду Byredo, викликали ажіотаж в індустрії краси. Адже у них був оригінальний дизайн: скляна кулеподібна пляшечка, чорна кришечка, мінімалістичним шрифт та дивний деревний запах. Креативність Бен разом з Isamaya Ffrench проявили також у створенні лінійки декоративної косметики, повідомляє Allure.

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Нова колекція продуктів для макіяжу Byredo розроблялася протягом 2-х років. Бен Горхем розповів, чому почав співпрацювати саме з Isamaya Ffrench: "Мені сподобалося, що вона не відповідає стандартам, є аутсайдером, як я". Разом партнери зібралися кинути виклик традиційним ідеалам краси та спонукати людей до переосмислення підходу до створення та носіння макіяжу.

Отже, мова йде не про практичну, технічну частину процесу відтворення макіяжу. Це стосується створення серії продуктів, які б змусили людей відчувати щось,

– пояснює засновник Byredo.

Серед декоративної косметики бренду Byredo Makeup є помади, тіні, туш для вій та підводка для очей. Для дизайну упаковок Горхем обрав мотиви стародавніх реліквій та циганських артефактів. Особливим був процес вибору кольорів для продукції у б’юті-лінійці. Бен Горхем знайшов на своєму комп’ютері фотознімки, зображення книг та речей у своєму будинку, а потім образ із них кілька кольорів, які йому сподобалися. Він помістив їх в окрему папку на робочому столі та сам не помітив, як каталог вийшов у стилі старовинної атмосфери.

Ми хочемо надати людям інструменти для самовираження, щоб вони могли грати з макіяжем і відчувати себе творчими, а не просто маскувати плями на обличчі та темні кола,

– розповідає Isamaya Ffrench.

Таким чином Isamaya Ffrench та її партнер перетворили цю "бібліотеку кольорів" на косметику для повік, щік та губ. Серед них 16 відтінків помад, які легко наносити за допомогою кулеподібної форми. А також візажистка створила свою ідеальну туш для вій Space Space. Завершує колекцію класична чорна підводка в м’ятно-зеленому дизайні та пара тіньових палітр в золотих упаковках.