Осінь – пора для чогось нового та експериментального. Можна почати зі своєї зачіски. Перш ніж записатися на стрижку до перукаря, варто дізнатися про головні hair-тенденції осені 2020. Цей сезон дивує модою на оригінальні ретро-чубчики, а також актуальності не втрачає боб і шег.