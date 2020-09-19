Непередбачувано, але красиво: вісім модних стрижок осені 2020
Осінь – пора для чогось нового та експериментального. Можна почати зі своєї зачіски. Перш ніж записатися на стрижку до перукаря, варто дізнатися про головні hair-тенденції осені 2020. Цей сезон дивує модою на оригінальні ретро-чубчики, а також актуальності не втрачає боб і шег.
Б’юті-тренди осені будуть стабільними, пише НВ. У новому сезоні кожна жінка прагне змін, а трендова стрижка – простий та доречний спосіб їх втілити, аби додати вашому образу стилю та ефектності.
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Модні осінні стрижки 2020
Прості, але стильні укорочені шари, за якими легко доглядати
Різні варіації піксі-стрижки: чим менше волосся, тим зручніше
Стрижка однієї довжини, яка підходить усім типам волосся
Непередбачуваний hair-тренд: чубчик у стилі 70-х
Усі виду шегу: оновлена версія стрижки 70-х років
Боб – не простий, а до підборіддя
Якщо не хочеться надто коротко стригтися, то подовжений боб
Вкорочений варіант стрижки боб
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