Легковажна боротьба навіть з дрібними запаленнями на шкірі обличчя може призвести до таких наслідків, як акне. Коли з’являються прищі не можна їх самостійно видавлювати, окрім того, що це матиме неестетичний вигляд, така процедура ще й є небезпечною.

Видавлювати прищі небезпечно, адже ніколи неможливо передбачити результат. Інколи негативні наслідки можуть оминути вашу шкіру, а часом маленький прищ перетворюється на висипання по всьому обличчі. Marie Claire назвали 5 причин, які пояснюють небезпеку видавлювання прищів.

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Чому не можна видавлювати прищі

Складна структура пустули. Саме таким терміном правильно називати прищ – збільшена сальна залоза, заповнена гноєм, який виникає через те, що бактерії знищують живильні клітини шкірного сала. Видавлюючи прищ, частина цього гною може виділитися у протилежному напрямі, прориваючи тонку стінку запаленої сальної залози, а не вийти назовні. Тоді він потрапляє у кров, внаслідок чого замість одного прища з’являється декілька по всьому обличчі.

Саме таким терміном правильно називати прищ – збільшена сальна залоза, заповнена гноєм, який виникає через те, що бактерії знищують живильні клітини шкірного сала. Видавлюючи прищ, частина цього гною може виділитися у протилежному напрямі, прориваючи тонку стінку запаленої сальної залози, а не вийти назовні. Тоді він потрапляє у кров, внаслідок чого замість одного прища з’являється декілька по всьому обличчі. Процес кровообігу в ділянці обличчя є особливим. Вени під шкірою обличчя переплетені так, що по них інфекції дуже легко поширюватися. Якщо в одне місце потрапить шкідливий чинник, то тоді вже неможливо запобігти розвитку сепсису – захворювання, яке вражає кров. Існують випадки, коли видавлювання прища призвело до летального випадку. Наприклад, у 1915 році російський композитор і піаніст Олександр Скрябін помер в 43 роки, коли невдало спробував позбутися прища над губою. У той час дієвих антибіотиків, які б могли допомогти проти сепсису, ще не було.



Чому не можна видавлювати прищі / Фото Pixabay

Судини в ділянці обличчя не стандартні. Завдяки капілярам відбувається кровообіг. Вони мають дуже тонку стінку і велику площу перетину. Видавлюючи прищ, ви пошкоджуєте капіляри. Тоді в тканині виникає незначна кровотеча, яка після себе залишає пігментні плями.

Завдяки капілярам відбувається кровообіг. Вони мають дуже тонку стінку і велику площу перетину. Видавлюючи прищ, ви пошкоджуєте капіляри. Тоді в тканині виникає незначна кровотеча, яка після себе залишає пігментні плями. Особливості регенерації шкіри. Видавлювання прища супроводжується пошкодженням цілісності дерми. Навіть коли травмування загоюється, то рубець залишається. Його ще називають постакне. Деякі з цих рубців зникають з часом, але гіпер- або гіпотрофічні рубці згодом утворюють ямки на шкірі.

Видавлювання прища супроводжується пошкодженням цілісності дерми. Навіть коли травмування загоюється, то рубець залишається. Його ще називають постакне. Деякі з цих рубців зникають з часом, але гіпер- або гіпотрофічні рубці згодом утворюють ямки на шкірі. Відсутність хірургічної чистоти. Якби ви не намагалися стерильно видавити прищ, підступним мікробам з вашого обличчя чи рук вдасться проникнути під шкіру, коли ви порушите її цілісність. Таким чином до вже присутніх бактерій і грибів у прищі ви додасте нових.



Проблема утворення акне / Фото Pexels

Щоб уникнути появи пустули користуйтеся гігієнічними косметичними засобами, які мають себорегулюючі, протизапальні та антибактеріальні функції. Якщо прищів на обличчі більше 5-7, то варто звернутися до дерматолога, щоб визначити причину. А поширені білі прищики, які з’являються у найбільш непотрібний момент, замаскуйте декоративною косметикою, і дозвольте їм з часом самостійно зникнути.