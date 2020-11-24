Некрасиво та небезпечно: 5 причин, чому не можна видавлювати прищі
Легковажна боротьба навіть з дрібними запаленнями на шкірі обличчя може призвести до таких наслідків, як акне. Коли з’являються прищі не можна їх самостійно видавлювати, окрім того, що це матиме неестетичний вигляд, така процедура ще й є небезпечною.
Видавлювати прищі небезпечно, адже ніколи неможливо передбачити результат. Інколи негативні наслідки можуть оминути вашу шкіру, а часом маленький прищ перетворюється на висипання по всьому обличчі. Marie Claire назвали 5 причин, які пояснюють небезпеку видавлювання прищів.
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Чому не можна видавлювати прищі
- Складна структура пустули. Саме таким терміном правильно називати прищ – збільшена сальна залоза, заповнена гноєм, який виникає через те, що бактерії знищують живильні клітини шкірного сала. Видавлюючи прищ, частина цього гною може виділитися у протилежному напрямі, прориваючи тонку стінку запаленої сальної залози, а не вийти назовні. Тоді він потрапляє у кров, внаслідок чого замість одного прища з’являється декілька по всьому обличчі.
- Процес кровообігу в ділянці обличчя є особливим. Вени під шкірою обличчя переплетені так, що по них інфекції дуже легко поширюватися. Якщо в одне місце потрапить шкідливий чинник, то тоді вже неможливо запобігти розвитку сепсису – захворювання, яке вражає кров. Існують випадки, коли видавлювання прища призвело до летального випадку. Наприклад, у 1915 році російський композитор і піаніст Олександр Скрябін помер в 43 роки, коли невдало спробував позбутися прища над губою. У той час дієвих антибіотиків, які б могли допомогти проти сепсису, ще не було.
Чому не можна видавлювати прищі / Фото Pixabay
- Судини в ділянці обличчя не стандартні. Завдяки капілярам відбувається кровообіг. Вони мають дуже тонку стінку і велику площу перетину. Видавлюючи прищ, ви пошкоджуєте капіляри. Тоді в тканині виникає незначна кровотеча, яка після себе залишає пігментні плями.
- Особливості регенерації шкіри. Видавлювання прища супроводжується пошкодженням цілісності дерми. Навіть коли травмування загоюється, то рубець залишається. Його ще називають постакне. Деякі з цих рубців зникають з часом, але гіпер- або гіпотрофічні рубці згодом утворюють ямки на шкірі.
- Відсутність хірургічної чистоти. Якби ви не намагалися стерильно видавити прищ, підступним мікробам з вашого обличчя чи рук вдасться проникнути під шкіру, коли ви порушите її цілісність. Таким чином до вже присутніх бактерій і грибів у прищі ви додасте нових.
Проблема утворення акне / Фото Pexels
Щоб уникнути появи пустули користуйтеся гігієнічними косметичними засобами, які мають себорегулюючі, протизапальні та антибактеріальні функції. Якщо прищів на обличчі більше 5-7, то варто звернутися до дерматолога, щоб визначити причину. А поширені білі прищики, які з’являються у найбільш непотрібний момент, замаскуйте декоративною косметикою, і дозвольте їм з часом самостійно зникнути.
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