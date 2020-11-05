Якщо у вас виникають проблеми із макіяжем очей, то не завжди причиною є неякісні тіні. Спробуйте скористатися корисними порадами від б’юті-експертів, перш ніж йди до крамниці за новою палеткою тіней. Бездоганний макіяж очей можна створити навіть за допомогою бюджетних косметичних продуктів.

Не завжди дорога косметика є запорукою ідеального макіяжу. Cosmopolitan назвав 3 помилки у мейк-апі очей, які заважають вам отримати бажаний результат. Також цікаво: Шкідливі б'юті-звички, від яких обов'язково потрібно позбутися 3 помилки в макіяжі очей Не використовувати базу. Якщо ви плануєте наносити на повіки сухі тіні, то їм потрібна основа, на якій вони б могли якісно закріпитись. У протилежному випадки вони почнуть сипатись та збиратися у складці рухомої повіки. Існують 3 найбільш поширені види бази під тіні: основа або праймер для повік, кремові тіні – забезпечують стійкість, додають інтенсивності і глибини пігменту, а також тональний крем – бюджетний варіант, який потім потрібно припудрити.

Якщо ви плануєте наносити на повіки сухі тіні, то їм потрібна основа, на якій вони б могли якісно закріпитись. У протилежному випадки вони почнуть сипатись та збиратися у складці рухомої повіки. Існують 3 найбільш поширені види бази під тіні: основа або праймер для повік, кремові тіні – забезпечують стійкість, додають інтенсивності і глибини пігменту, а також тональний крем – бюджетний варіант, який потім потрібно припудрити. Поєднування будь-яких кольорів. Аби макіяж очей мав привабливий вигляд, потрібно використовувати 3 відтінки тіней для повноцінного мейк-апу. Важливо, щоб ці відтінки гармоніювали між собою. View this post on Instagram A post shared by Настя Гладенькая (@gladenkyamake_up) on Oct 25, 2020 at 11:46am PDT Використання одного пензля. Для створення професійного макіяжу очей варто використовувати 3 пензля для нанесення тіней: плоский, пухнастий та скошений для роботи з лінією росту вій. Інколи плоский пензель можна замінити подушечкою пальця, адже він призначений для рівномірного розподілення тіней на рухомій повіці. Пухнастим пензлем потрібно розтушовувати лінію переходу одного відтінку в інший, аби не було контрасту. Якщо затемнити зовнішні кутики очей та рухомі складки, то погляд стане яскравішим і виразнішим.