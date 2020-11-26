Нефритовий масажер для обличчя став популярним інструментом для проведення корисної б’юті-процедури. Тенденція прийшла від західних блогерів, які робили масаж нефритовими роликами. Вони допомагають позбутися від дрібних зморшок, набряклості обличчя, темних кіл під очима та вирівнюють тон шкіри.

Оскільки жінки прагнуть сповільнити процес старіння, а нефритовий масажер обіцяє в цьому допомогти, то tochka.net розповіли про властивості б’юті-інструмента та спосіб його застосування.

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Що таке нефритовий масажер

За допомогою нефритового ролика можна самостійно робити масаж обличчя. Здавна інструмент використовували в традиційній китайській медицині. Адже у тих краях нефрит вважають царем серед усіх натуральних каменів. Тому його використовують в косметичних цілях для краси обличчя.

Які функції виконує нефритовий масажер

Оскільки камінь зберігає низьку температуру, то після масажу ним вдається зняти набряки на обличчі, вирівняти тон шкіри, покращити кровообіг та активізувати лімфодренаж.

Якщо наносити доглядовий продукт на обличчя нефритовим роликом, то в результаті ви живитимете шкіру киснем, а крем чи лосьйон ефективніше проникатиме в шкірні тканини.

Нефритовий масажер рекомендують використовувати при лімфатичному масажі. Таким чином вам вдасться позбутися зайвої води і токсинів в організмі.



Камені для масажу обличчя / Фото Pexels

Як користуватися нефритовим масажером

Найголовніше – це робити масаж за правильною технікою. Нефритовий ролик може принести більше шкоди, ніж користі, якщо користуватися ним неправильно.

Починайте масаж з шиї. Повільно рухаючись вгору до обличчя, стимулюйте роботу лімфатичної системи. Згодом великим боком ролика починайте проводити по шиї знизу до верху, легенько натискаючи.

Повільно рухаючись вгору до обличчя, стимулюйте роботу лімфатичної системи. Згодом великим боком ролика починайте проводити по шиї знизу до верху, легенько натискаючи. Далі масажуйте підборіддя. Великою стороною нефритового масажера проведіть по підборідді та переходьте до вилиць. Направляйте кожен рух від середини підборіддя до мочки вуха. Зробіть кілька таких маніпуляцій.

Великою стороною нефритового масажера проведіть по підборідді та переходьте до вилиць. Направляйте кожен рух від середини підборіддя до мочки вуха. Зробіть кілька таких маніпуляцій. Особливу увагу зверніть на ділянку навколо очей , яку потрібно масажувати меншим боком ролика. По 5-10 разів проведіть масажером від зовнішнього боку ділянки під очима до внутрішнього. Завдяки цьому зникне набряклість.

, яку потрібно масажувати меншим боком ролика. По 5-10 разів проведіть масажером від зовнішнього боку ділянки під очима до внутрішнього. Завдяки цьому зникне набряклість. Закінчуйте масаж на чолі. Великим роликом проводьте від середини чола спочатку в один бік до скроні, а потім в інший. Зробіть по 5-10 повторень.



Масажери для обличчя / Фото Pexels

Важливо перед кожним використанням дезінфікувати нефритовий масажер.