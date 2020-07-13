Небезпечні б’юті-поради, до яких не слід прислухатися
Кожна жінка володіє арсеналом власних секретів краси. Вони з’являються методом спроб та помилок або про них можна дізнатися на просторах соцмереж. Проте не всі ці б’юті-поради є ефективними, а інколи бувають навіть небезпечними.
Домашній догляд доступний, але не завжди дієвий. Тому слід уважно обирати інгредієнти для проведення б’юті-процедур вдома. Cosmopolitan розповів про те, яких порад слід уникати.
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Небезпечні б’юті-поради
- Застосовувати кокосову олію замість зволожувального крему. Використання кокосової олії є корисним для волосся та сухої шкіри тіла. Проте регулярне зволоження шкіри обличчя цією олією, як альтернативою спеціальному крему, є шкідливим, бо з часом закупорюватимуться пори і з’являтимуться висипання.
- Скрабування обличчя соком лимону чи лайму. Ця речовина є надто жорсткою для ніжної шкіри. Також промені сонця на шкірі, в яку проник сік, провокуватимуть хімічні реакції. Тому є можливість отримати опік, подразнення чи гіперпігментацію.
- Видалення ороговілих клітин шкіри за допомогою цукру, солі чи соди. Перелічені інгредієнти є корисними для шкіри тіла, але не обличчя. Надто великі гранули цукру, солі і соди мають загострені кінці і можуть легко пошкодити шкіру.
Шкідливі б'юті-поради / Фото Pexels
- Лікування прищів зубною пастою. Такий лайфхак може бути дієвим, але існує також ймовірність завдати шкоди своїй шкірі. На ділянку, на яку ви нанесете пасту, може з’явитися почервоніння чи подразнення.
- Використання яєчного білка для "підтягування" шкіри. Рецептом із єдиного інгредієнту користувалися ще покоління наших бабусь. Але у сирому білку містяться бактерії сальмонел. Вони мають властивість провокувати інфекційні хвороби.
- Лікування вугрів дитячим кремом проти попрілостей. Речовини, з яких складаються такі дитячі креми, не призначені для взаємодії зі шкірою обличчя. Серед них: мінеральні олії, парафін, синтетичний віск та інші.
- Матування шкіри дезодорантом. Таким засобом пропонують замінити праймер, пудру та матуючі серветки. Проте дезодорант призначений для боротьби з потом, а не зі шкірними жиром. Зокрема, він закупорюватиме пори та викликатиме висипання.
- Видалення чорних цяток клеєм. І ця порада також поширена у соцмережах, але є небезпечною для вашого стану шкіри. Якщо ви спробуєте лайфхак із клеєм, то чорних цяток на обличчі не зменшиться, а ймовірно з’явиться ще й подразнення.
- Тонування обличчя спиртом. Сприт зможе перемогти жирний блиск на шкірі, але й вологу також. Як наслідок, у вас буде суха, стягнута та подразнена шкіра.
Не використовуйте спирт замість тонера / Фото Pexels
- Найкращий фіксатор макіяжу – лак для волосся. Хибне твердження. Бо спеціальний лак є дієвим лише для волосся, а його вплив на шкіру винятково негативний. Після першого використання ви помітите лущення шкіри, подразнення та сухість на обличчі.