Кожна жінка володіє арсеналом власних секретів краси. Вони з’являються методом спроб та помилок або про них можна дізнатися на просторах соцмереж. Проте не всі ці б’юті-поради є ефективними, а інколи бувають навіть небезпечними.

Домашній догляд доступний, але не завжди дієвий. Тому слід уважно обирати інгредієнти для проведення б’юті-процедур вдома. Cosmopolitan розповів про те, яких порад слід уникати. Читайте також: Масляниста, бронзова, з ластовинням: якою повинна бути шкіра влітку Небезпечні б’юті-поради Застосовувати кокосову олію замість зволожувального крему. Використання кокосової олії є корисним для волосся та сухої шкіри тіла. Проте регулярне зволоження шкіри обличчя цією олією, як альтернативою спеціальному крему, є шкідливим, бо з часом закупорюватимуться пори і з’являтимуться висипання.

Використання кокосової олії є корисним для волосся та сухої шкіри тіла. Проте регулярне зволоження шкіри обличчя цією олією, як альтернативою спеціальному крему, є шкідливим, бо з часом закупорюватимуться пори і з’являтимуться висипання. Скрабування обличчя соком лимону чи лайму. Ця речовина є надто жорсткою для ніжної шкіри. Також промені сонця на шкірі, в яку проник сік, провокуватимуть хімічні реакції. Тому є можливість отримати опік, подразнення чи гіперпігментацію.

Ця речовина є надто жорсткою для ніжної шкіри. Також промені сонця на шкірі, в яку проник сік, провокуватимуть хімічні реакції. Тому є можливість отримати опік, подразнення чи гіперпігментацію. Видалення ороговілих клітин шкіри за допомогою цукру, солі чи соди. Перелічені інгредієнти є корисними для шкіри тіла, але не обличчя. Надто великі гранули цукру, солі і соди мають загострені кінці і можуть легко пошкодити шкіру.

Шкідливі б'юті-поради / Фото Pexels Лікування прищів зубною пастою. Такий лайфхак може бути дієвим, але існує також ймовірність завдати шкоди своїй шкірі. На ділянку, на яку ви нанесете пасту, може з’явитися почервоніння чи подразнення.

Такий лайфхак може бути дієвим, але існує також ймовірність завдати шкоди своїй шкірі. На ділянку, на яку ви нанесете пасту, може з’явитися почервоніння чи подразнення. Використання яєчного білка для "підтягування" шкіри. Рецептом із єдиного інгредієнту користувалися ще покоління наших бабусь. Але у сирому білку містяться бактерії сальмонел. Вони мають властивість провокувати інфекційні хвороби.

Рецептом із єдиного інгредієнту користувалися ще покоління наших бабусь. Але у сирому білку містяться бактерії сальмонел. Вони мають властивість провокувати інфекційні хвороби. Лікування вугрів дитячим кремом проти попрілостей. Речовини, з яких складаються такі дитячі креми, не призначені для взаємодії зі шкірою обличчя. Серед них: мінеральні олії, парафін, синтетичний віск та інші.

Речовини, з яких складаються такі дитячі креми, не призначені для взаємодії зі шкірою обличчя. Серед них: мінеральні олії, парафін, синтетичний віск та інші. Матування шкіри дезодорантом. Таким засобом пропонують замінити праймер, пудру та матуючі серветки. Проте дезодорант призначений для боротьби з потом, а не зі шкірними жиром. Зокрема, він закупорюватиме пори та викликатиме висипання.

Таким засобом пропонують замінити праймер, пудру та матуючі серветки. Проте дезодорант призначений для боротьби з потом, а не зі шкірними жиром. Зокрема, він закупорюватиме пори та викликатиме висипання. Видалення чорних цяток клеєм. І ця порада також поширена у соцмережах, але є небезпечною для вашого стану шкіри. Якщо ви спробуєте лайфхак із клеєм, то чорних цяток на обличчі не зменшиться, а ймовірно з’явиться ще й подразнення.

І ця порада також поширена у соцмережах, але є небезпечною для вашого стану шкіри. Якщо ви спробуєте лайфхак із клеєм, то чорних цяток на обличчі не зменшиться, а ймовірно з’явиться ще й подразнення. Тонування обличчя спиртом. Сприт зможе перемогти жирний блиск на шкірі, але й вологу також. Як наслідок, у вас буде суха, стягнута та подразнена шкіра.

Не використовуйте спирт замість тонера / Фото Pexels Найкращий фіксатор макіяжу – лак для волосся. Хибне твердження. Бо спеціальний лак є дієвим лише для волосся, а його вплив на шкіру винятково негативний. Після першого використання ви помітите лущення шкіри, подразнення та сухість на обличчі.