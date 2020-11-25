Тепер манікюр користується популярністю не лише в жінок, а й у чоловіків. Манікюр, який має певне значення, яке відображають за допомогою знакових надписів, літер чи логотипі на нігтях, став своєрідним унісекс варіантом нейл-дизайну. Окрім красивого доповнення до образу, манікюр може виражати вашу соціальну позицію чи інші вподобання.