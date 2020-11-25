Не просто манікюр: у тренді знакові надписи, літери та логотипи на нігтях
Тепер манікюр користується популярністю не лише в жінок, а й у чоловіків. Манікюр, який має певне значення, яке відображають за допомогою знакових надписів, літер чи логотипі на нігтях, став своєрідним унісекс варіантом нейл-дизайну. Окрім красивого доповнення до образу, манікюр може виражати вашу соціальну позицію чи інші вподобання.
Свій настрій, політичні погляди та інше може яскраво висловити за допомогою промовистого манікюру. Такий нейл-дизайн став трендом нещодавно, і вже можна знайти багато світлин у соцмережах з фразами чи логотипами на нігтях як жінок, так і чоловіків. Glamour поділив на категорії трендовий манікюр та поділився ідеями для нього.
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Манікюр у вигляді знакових надписів, літер та логотипів
Фрази
Логотипи
Мінімалістичні знаки
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