Не може знайти роботи через те, що стала Барбі: як дівчина перевтілила себе за 135 тисяч доларів

Барбара Луна Сіпос – це дівчина із Будапешта, яка зробила бразильську підтяжку сідниць, операцію на піхві, дві ринопластики, неодноразово зменшувала підборіддя та змінювала форму щелепи. Також вона ще робила підтяжку брів і збільшувала губи та груди. Через кардинальну зміну зовнішності тепер у Барбари проблеми із пошуком роботи.

Дівчина була такою нестримною у перевтіленні себе на "красуню", що витратила для цього 135 тисяч доларів. Уніан повідомляє, що Барбара Луна Сіпос позбулася роботи через те, що стала схожою на ляльку Барбі.

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Дівчина не приховує, що із самого дитинства їй подобалася зовнішність ляльки Барбі. Згодом вона сама наважилася стати такою. Це обійшлося їй великою кількістю дорогих пластичних операцій, перша з яких була у 17 років Барбари. Спочатку прихильниця Барбі збільшила груди, і вже через рік їй пощастило зустріти свого майбутнього чоловіка. Він також позитивно ставився до пластичних операцій і хотів бути схожим на іграшку. Всі операції, які Барбара робила згодом, оплачував чоловік.

Серед тих змін, які робила Барбара, є бразильська підтяжка сідниць, операція на піхві, 2 ринопластики, кілька маніпуляцій для зменшення підборіддя та зміни форми щелепи, а також ін’єкції для збільшення губ і підтяжка брів.

Проте лялькова зовнішність тепер заважає Барбарі влаштуватися на роботу. Вона каже, що їй відмовляють через "ауру та харизму, яка зводить чоловіків з розуму". Зокрема, реальна Барбі зазначає, що їй подобається, коли вона не обділена чоловічою увагою. Тепер вона має на меті знову вийти заміж, адже у 2019 розлучилася зі своїм колишнім чоловіком.