Стрижка є важливою складовою вашого образу. Якщо ви хочете завжди виглядати красиво та стильно, то варто обирати модну зачіску відповідно до сезону. Експерти назвали 3 ідеї для стрижки, яким прогнозують популярність восени 2020.

Зміна пори року є чудовою причиною для оновлення своєї зачіски, адже та, яку ви зробили влітку швидко втратить свою актуальність. Жіночий портал tochka.net назвав 3 основні наймодніші стрижки на осінь, які не схожі одна на одну.

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Яку стрижку зробити восени 2020

Багатошарова стрижка

Початок ця стрижка бере ще з 90-х. Але до наших днів дійшла вдосконалена та модернізована версія, натхненна образами із культових серіалів. Рвану багатошарову стрижку можна робити не лише на довгому, а й на короткому волоссі. Власницям кучерявих і хвилястих локонів раніше рекомендували не експериментувати зі схожою зачіскою, але восени 2020 стрижка на такому волоссі вважатиметься трендовою.

Тупий боб

Вже останні кілька років короткі стрижки залишаються на піку популярності серед жінок. Якщо ви хочете виглядати стильно, то для осені 2020 оберіть одну із варіацій тупого бобу. Важливо, щоб зріз стрижки був прямим і чітким. Таким чином візуально волосся стане більш об’ємним біля коренів.

Піксі

Із літньої тенденція на цю стрижку плавно переходить в осінню. Вона підійде тим жінкам, які давно хотіли значно вкоротити довжину волосся, але зберегти свій образ модним. Піксі – це стрижка у стилі ретро-ікон: Твіггі, Еді Седжвік та Одрі Хепберн.