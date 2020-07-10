Не хвостом і пучком єдиними: швидкі та прості зачіски на кожен день

Із сучасним ритмом життя жінки повинні встигати всюди і одночасно виглядати привабливими. Охайно зачесане, волосся відіграє важливу роль у загальному жіночому образі. Проте не на всі зачіски та укладки необхідно витрачати багато часу.

Влітку особливо важливо акуратно заплітати або укладати волосся, аби воно не сприяло відчуттю дискомфорту. 24 канал зробив добірку із 18 варіантів зачісок, які швидко та просто можна повторити самостійно в домашніх умовах.

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Не завжди те, що виглядає складно, мусить таким бути. Перед створенням будь-якої із запропонованих зачісок можна нанести на волосся кондиціонер, який не змивається, чи спеціальні олії, щоб легше було його розчісувати. Зокрема, варто зауважити, що волосся, яке отримує правильний та регулярний догляд, буде легше укладати та заплітати, а також воно виглядатиме здоровим та блискучим.

Ідеї для зачісок та укладок, фото яких є нижче, не вимагають від вас володіння професійними техніками плетіння волосся. Якщо ви розумієте принцип створення звичайної коси, хвостика та пучка, то зможете запросто собі зробити оригінальну зачіску, поєднавши їх разом.

Варіанти зачісок на кожен день / Фото Instagram