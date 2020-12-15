Взимку шкіру губ потрібно додатково захищати від холоду і вітру. Для догляду за губами вам знадобляться не лише бальзам або гігієнічна помада, але й у нагоді стануть корисні поради від косметологів.

У холодну пору року більшість людей страждають від обвітрених, потрісканих і полущених губ. Ганна Кравчук, лікарка-косметологиня та дерматовенерологиня, розповіла для ТСН, як зволожувати, підживлювати і захищати шкіру губ від пошкоджень взимку.

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Як доглядати за губами взимку

Бальзам, який призначений для вирішення вашої індивідуальної проблеми

Шкірі губ не властиво утворювати блискучий шар шкірного жиру, як на чолі, носі чи щоках. Адже на губах немає сальних залоз. Тому під час опалювального сезону шкіра губ сохне і тріскає. Взимку необхідно користуватися бальзамом і гігієнічною помадою. Якщо вам потрібно захистити шкіру губ від вітру і холоду, пом’якшити її і живити, то обирайте гігієнічну помаду. Щоб додатково ще засіб допомагав загоїти рани і тріщини, відновити шкірний покрив на губах, то користуйтеся бальзамом.

У разі тріскання губ зверніть увагу на зволожувальний і заспокійливий засіб для догляду, який володіє відновлювальними і протизапальними властивостями. Для пом’якшення і живлення після обвітрення губ наносіть бальзам або гігієнічну помаду на основі олій. Окремо використовуйте зволожувальний бальзам, бо олії із таким завданням не можуть впоратися.



Як доглядати за губами взимку / Фото Unsplash

Наносіть продукти для догляду лише за необхідності та з безпечним складом

Якщо ваша шкіра губ не пошкоджена, то не варто надмірно використовувати бальзам, бо тоді потреба з’являтиметься частіше. Коли живильний і зволожувальний продукт вбирається в шкіру, то швидше губи сохнуть, і потрібно знову повторювати цей крок.

Не обирайте помаду для губ, яка містить у своєму складі рослинний і тваринний парафін чи мінеральну олію. Ці компоненти утворюють на поверхні губ захисну плівку, яка пом’якшує їх і зберігає вологу. Але, якщо регулярно користуватися такою помадою, то вона створюватиме штучно ефект сухості.

Уникайте у складі бальзаму або помади для губ таких інгредієнтів: мінеральної олії, парафіну, фенолу, вазеліну, камфори, ментолу, синтетичних ароматизаторів, спирту у високій концентрації, триетаноламіну (ТЕА). Натомість рекомендовано шукати у складі продукту: натуральні олії, мед, D-пантенол, азулен, гліцерин, екстракти рослин, вітаміни В12, Е, С.

Користуйтеся зволожувальним кремом

Якщо взимку у вас постійні проблеми зі шкірою, то користуйтеся кремом для контуру губ зі зволожувальними властивостями. Зверніть увагу, аби він містив: пептиди, амінокислоти, гіалуронову кислоту, алантоїн, мезотерапевтичний комплекс NCTF, сквален, морські водорості чи натуральні олії.

Аби не купувати новий спеціальний крем, можете користуватися продуктом, який призначений для догляду за ділянкою повік та навколо очей, бо там також майже відсутні сальні залози, як і на губах. За допомогою такого крему можна отримати ліфтинг-ефект, інтенсивно зволожити губи, заспокоїти та відновити пошкоджену шкіру, стимулювати мікроциркуляцію.



Як мати ідеальні губи взимку / Фото Pexels

Відлущуйте ороговілі лусочки шкіри

Таким чином ви стимулюватимете регенерацію клітин шкіри. Взимку проводьте скрабування раз на 2 тижні. Ви можете приготувати домашній ексфоліант. Для цього змішайте 1 чайну ложку цукру дрібного помелу з 1 чайною ложкою оливкової олії та 1-2 чайними ложками рідкого меду. Суміш слід наносити на попередньо очищену шкіру губ масажними рухами. Потримайте засіб на губах 2-3 хвилини, змийте залишки і нанесіть зволожувальний бальзам або крем.

Позбудьтеся звички облизувати і кусати губи

Себум – шкірне сало – пом’якшує губи і захищає їх від потрапляння мікробів, утворюючи водно-ліпідний шар на роговому шарі епідермісу. Якщо ви облизуватимете чи кусатимете губи, то руйнуватимете цей шар, залишаючи шкіру зовсім беззахисною.