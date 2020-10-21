Ешлі Бенсон, відома американська акторка за молодіжним серіалом "Милі ошуканки", зазвичай не наважується на кардинальні зміни своєї зовнішності. Проте нещодавно зірка поділилася зі своїми шанувальниками світлиною, на якій у неї замість медового білявого відтінку волосся яскравий колір, тематичний для осінньої пори.

Поки колеги Ешлі Бенсон оновлюють зачіску за допомогою чубчика-бахроми, 30-річна акторка пофарбувала волосся у яскравий колір. Знімок у новому іміджі Ешлі опублікувала на своїй інстаграм-сторінці, на якій у неї більше 21 мільйона підписників.

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Як пофарбувала волосся Ешлі Бенсон

Зірка вирішила утриматися від останнього hair-тренду – чубчика-бахроми. Проте наважилася на кардинальну зміну кольору. Шанувальники звикли бачити Ешлі Бенсон із білявим волоссям. Тепер волосся акторки гарячо-помаранчеве. ЗМІ зазначають, що це колір яскравого гарбуза, який є тематичним символом осені.

На знімку Ешлі позначила майстрів, які працювали на оновленням її зачіски, Віолету Теріті та Метта Реза. Трансформацію акторки її шанувальники оцінили позитивно: світлина зібрала майже 400 тисяч вподобань та близько 2 тисяч коментарів із компліментами новому образу зірки.