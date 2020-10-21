Не чубчик, але теж модно: як Ешлі Бенсон по-осінньому оновила зачіску
Ешлі Бенсон, відома американська акторка за молодіжним серіалом "Милі ошуканки", зазвичай не наважується на кардинальні зміни своєї зовнішності. Проте нещодавно зірка поділилася зі своїми шанувальниками світлиною, на якій у неї замість медового білявого відтінку волосся яскравий колір, тематичний для осінньої пори.
Поки колеги Ешлі Бенсон оновлюють зачіску за допомогою чубчика-бахроми, 30-річна акторка пофарбувала волосся у яскравий колір. Знімок у новому іміджі Ешлі опублікувала на своїй інстаграм-сторінці, на якій у неї більше 21 мільйона підписників.
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Як пофарбувала волосся Ешлі Бенсон
Зірка вирішила утриматися від останнього hair-тренду – чубчика-бахроми. Проте наважилася на кардинальну зміну кольору. Шанувальники звикли бачити Ешлі Бенсон із білявим волоссям. Тепер волосся акторки гарячо-помаранчеве. ЗМІ зазначають, що це колір яскравого гарбуза, який є тематичним символом осені.
На знімку Ешлі позначила майстрів, які працювали на оновленням її зачіски, Віолету Теріті та Метта Реза. Трансформацію акторки її шанувальники оцінили позитивно: світлина зібрала майже 400 тисяч вподобань та близько 2 тисяч коментарів із компліментами новому образу зірки.