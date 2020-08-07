Крісті Тарлінгтон – американська модель, яка була однією з найкращих у 90-х. Вона разом зі своїм чоловіком актором і режисером Едвардом Бернсом тричі були обличчями ароматів Calvin Klein: у 1988, 2014 та 2016. Стиль зйомки сучасної реклами аромату Eternity відсилає до атмосфери з ролика, який створили ще 30 років тому з участю пари.

Модний Дім Calvin Klein представив нову рекламну кампанію аромату Eternity, героями якої стали Крісті Тарлінгтон та Едвард Бернс, пише Vogue. Для пари це є історичним моментом, адже у схожій рекламі вони знімалися 30 років тому.

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Для представників Eternity було важливо, аби аромат асоціювався у споживачів із романтикою. Над зйомкою нової версії кампейну працював фотограф Метт Ламберт, а автором знімків став фотограф Лахлан Бейлі. За допомогою берегу океан, бурхливих хвиль та закоханої пари професіонали змогли розповісти про тонкий аромат поза часом.

Ми раді поверненню цієї пари, щоб разом відкрити нову главу Eternity, щоб і далі говорити про вічне кохання. Романтика, з якою асоціюється аромат, не змінюється й досі знаходить відгук у споживачів,

– розповідає Симона Каттанео.

В ароматі Eternity присутнє поєднання півонії, смородини та жасмину. А у фіналі в ньому відкриваються екзотичні нотки амбри, пачулі, мускусу. Прихильники продукції Calvin Klein називають аромат справжнім "гімном коханню".