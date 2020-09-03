Люсі Бойнтон – 26-річна британо-американська актриса, яка відома своєю роллю Мері Остін у біографічній кінокартині "Богемна рапсодія". Зірка разом із відомою візажисткою Джо Бейкер створили фантастичний макіяж із використанням неонової рожевої підводки. На оригінальну ідею жінок надихнули мотиви фільму "Назад у майбутнє".

Майстриня макіяжу Джо Бейкер обожнює створювати незвичні химерні образи. Однією із її останніх робіт є фантастичний мейк-ап з майбутнього на обличчі акторки Люсі Бойнтон, світлини та відео якого візажистка опублікувала на своїй інстаграм-сторінці.

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Ідея фантастичного макіяжу

Джо Бейкер та Люсі Бойнтон проявили свою фантазію у вигляді яскравого макіяжу. Вони обговорювали ділові плани на майбутнє, але закінчили неоновими рожевими крилами на повіках відомої акторки. Брови Люсі також витримані у стилі мейк-апу: недбало зачесані вгору, створюючи космічний ефект. Доповнили макіяж чорні вії, які зірка самостійно щедро нафарбувала тушшю Chanel Le Volume Revolution.

Цей образ був органічно створеним за дві хвилини після того, як ми обоє говорили про майбутні проєкти,

– розповідає Джо Бейкер.

Візажистка додає, що ніщо не може "кричати голосніше", аніж неонові рожеві стрілки, які тягнуться до неба крізь ваші брови. Вона погоджується із Леді Гагою: "Настає ренесанс творчості".

Також такий макіяж очей є актуальним через необхідність носити маску індивідуального захисту, яка закриває значну частину обличчя. Джо Бейкер назвала мейк-ап, який вони зробили разом з Люсі Бойнтон, символічно - "Назад у майбутнє", бо переконана, що найближчим часом саме така техніка та особливості макіяжу будуть у тренді наступні декілька сезонів.