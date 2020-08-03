У суспільстві побутує така думка, що косметичні засоби із вмістом парабенів є неймовірно шкідливими для вашої шкіри. Проте варто більше дізнатися про їхні властивості, перш ніж викидати у смітник улюблену косметику, бо ви прочитали, що у її складі є парабени.

Не потрібно бути спеціалістом, щоб говорити про негативний вплив парабенів на шкіру. Але чи це насправді так розповіли дерматологи для Elle. Тому що багатьом невідомо, що таке парабени насправді: бактерії, шкідливі частинки чи це просто міф про їхню загрозу вашій красі.

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Що таке парабени

Мішель Скотт-Лінч є засновницею бренду по догляду за волоссям без парабенів Boucleme. Вона пояснює, що парабени є типом консерванту, який вперше з’явився у складі косметичних продуктів ще у 1950-х роках. Його використовують, аби продовжити термін зберігання продуктів для здоров’я та краси. Таким чином у них не з’являється цвіль та бактерії. Найчастіше про вміст парабенів у косметичному засобі свідчать ще такі позначки на його етикетці: бутилпарабен, метилпарабен, пропілпарабен.

Дієтолог та особистий тренер, Том Олівер каже, що використання продуктів, які зберігаються у вашій шафі місяцями чи навіть роками завдяки властивостям парабенів, сприяє потраплянню в організм некорисних речовин через шкіру.

У 2004 році британські вчені провели дослідження щодо впливу парабенів на організм людини. Вони виявили сліди 5 парабенів у тканинах молочної залози в 19 з 20 жінок, які взяли участь в дослідженні. Також результати довели, що парабени не можуть викликати рак, але вони проникають через шкіру у певні тканини і залишаються всередині.



ЧИ можна користуватися косметикою із парабенами / Фото Unsplash

Науково підтверджено, що парабени порушують функцію гормонів, імітуючи вироблення естрогену. А надмірна кількість естрогену може спровокувати активний поділ клітин молочної залози та зростання пухлин. Саме через це користування косметикою, яка містить парабени, пов’язують із раком молочної залози та репродуктивними проблемами.

Чи потрібно припинити використання косметики із вмістом парабенів

Дерматологи застерігають споживачів косметичної продукції від паніки. Вони зазначають, що відсоток консервантів у рецептурі, як правило, дуже малий.

Важко сказати, чи парабени категорично шкідливі для нас, але зараз виробники постійно створюють нові ефективні консерванти, тому на сьогоднішній день є більший вибір і парабенів не потрібно використовувати,

– додає Мішель.



Загроза косметики із вмістом парабенів / Фото Unsplash

Зокрема, люди хибно вважають, що косметика без парабенів не є такою ефективною, як їм би хотілося. Том Олівер заперечує таке твердження. Він запевняє, що на ринку існує безліч продуктів, які не містять синтетичних речовин, але є не менш результативними. Тому він не бачить необхідності використовувати штучні інгредієнти, які можуть сприяти роздратуванню шкіри та стресу для неї.

Експерти додають, що позначка "без парабенів" на упаковці засобу не є гарантією того, що у нього натуральний склад. Слід також звертати увагу на наявність інших синтетичних речовин.