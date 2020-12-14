Про важливість використання скрабу для шкіри голови відомо небагато. Адже більшість жінок вважають, що достатньо використовувати шампунь, бальзам та маски для догляду за волоссям. Проте стан локонів також може погіршувати неочищена шкіра голови. Впоратися з цією проблемою допоможе скраб, який можна приготувати самостійно в домашніх умовах.

Скраб для шкіри голови не є предметом першої б’юті-необхідності. Проте шкіра під волоссям також вимагає належного очищення і догляду. Тому Harper's Bazaar поділився домашнім рецептом скрабу для шкіри голови.

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Навіщо користуватися скрабом для шкіри голови

Якщо періодично у вас з’являється лупа через несприятливі погодні умови, після купання в морі чи басейні або просто ви любити користуватися стайлінговими продуктами, то вашій шкірі потрібен пілінг. Адже навіть шампуні з очищувальною функцією не можуть глибоко проникнути у шкіру, аби позбутися від усього можливого бруду.

Коли шкірне сало, пилюка, бруд та залишки засобів для стайлінгу накопичуються на шкірі голови, тоді вона починає лущитися, волосся швидко жирніє, стає ламким, втрачає силу і блиск. Завданням скрабу є видалення відмерлих клітин шкіри. Таким чином, регулярно використовуючи засіб, можна уникнути вище перелічених проблем. Проте важливо знати, що надмірне застосування скрабу також може нашкодити, травмувавши корені волосся. Тому проводьте скрабування шкіри голови не частіше, ніж 1 раз на тиждень.

Як приготувати скраб для шкіри голови в домашніх умовах

Будь-який пілінг на основі цукру, кави чи солі допоможе добре очистити шкіру голови. Ці інгредієнти виконуватимуть функцію абразивних частин, видаляючи ороговілі лусочки та покращуючи кровообіг. Продукт потрібно втирати у шкіру масажними рухами. Важливо, щоб шкіра була вологою. Проводьте скрабування перед нанесенням шампуню.

Візьміть сіль, цукор чи каву та додайте до базового компоненту деякі рослинні олії:

для слабкого та тьмяного волосся використовуйте оливкову, касторову, мигдальну або реп’яхову олію;

використовуйте оливкову, касторову, мигдальну або реп’яхову олію; для сухого волосся та посічених кінців підійде олія кунжуту, гарбуза або персикових кісточок;

підійде олія кунжуту, гарбуза або персикових кісточок; для волосся, схильного до жирності, додавайте арганову або обліпихову олію.

Аби скраб надавав волоссю приємного запаху, то власниці сухих локонів можуть доповнити суміш кількома краплями ефірної олії апельсину або грейпфруту, для жирного волосся візьміть олію евкаліпту, для слабкого – сандалову або олію іланг-ілангу, олію чайного дерева обирайте, якщо вам потрібно позбутися від лупи.