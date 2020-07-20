Скрабування шкіри голови не у всіх є обов’язковим етапом регулярної б’юті-рутини. Проте ця ділянка шкіри також вимагає необхідного догляду. Адже саме від неї залежить те, як ростиме волосся та його загальний стан.

Якщо ви користуєтеся різноманітними продуктами для вкладання волосся, випрямлячем, плойкою, помічаєте лупу чи свербіж шкіри голови, то вам варто спробувати проводити її регулярне скрабування. Harper's Bazaar розповів, чому потрібно відлущувати відмерлі частинки шкіри на голові та як це зробити.

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Чому потрібно скрабувати шкіру голови

Проти глибокого забруднення шкіри голови звичайний шампунь для очищення безсильний. Тому необхідно використовувати додаткові продукти, аби позбутися шкірного сала, пилюки, бруду та залишків продуктів для вкладання волосся. Якщо цього не зробити, то вони накопичуватимуться на шкірі, яка почне лущитися, потім необхідно буде частіше мити волосся, а воно ставатиме ламким, втрачатиме природний блиск та силу.

Скраб допомагає уникнути таких проблем. Його основна функція – це видалення ороговілої шкіри. Таким чином покращиться й стан вашого волосся. Проте варто пам’ятати, що скраб не є альтернативою маски для волосся. Його можна застосовувати максимум 1 раз в тиждень, щоб не пошкодити корені волосяного покриву.



Чому потрібно скрабувати шкіру голови / Фото Pexels

Як приготувати скраб для волосся в домашніх умовах

Найкраще із очищенням шкіри голови впорається будь-який скраб, приготований на основі цукру, кави чи солі. Завдяки своїй формі ці продукти слугують абразивними частинками, які видаляють зайві залишки зі шкіри та стимулюють кровообіг.

Скраб потрібно використовувати перед нанесенням шампуню на шкіру голови. Масажуйте її круговими рухами, допоки абразивні частинки не розчиняться.

Виберіть із базових інгредієнтів (цукру, кави чи солі) 1, який буде базовим компонентом у вашому скрабі. До нього необхідно додати рослинну олію, залежно від ваших потреб та стану волосся: