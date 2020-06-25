Дослідження Національного інституту охорони здоров’я у 2009 році підтвердили користь мигдальної олії для шкіри. Її використовували навіть у давньокитайських, аюрведичних та греко-перських школах медицини для лікування сухої шкіри, псоріазу та екземи. Із виникненням сучасних аналогів про чудодійні властивості мигдалевої олії забули.

Сертифіковані дерматологи із Нью-Йорка Морган Рабах та Хедлі Кінг розповіли для InStyle про переваги використання мигдалевої олії. Також вони наголосили, що її слід правильно інтегрувати у свою рутину догляду за шкірою.

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Переваги мигдальної олії

Гідратація

Найкращою корисною властивістю мигдальної олії є зволоження шкіри. Продукт має великий вміст вітаміну E, магнію, фосфору та міді. Саме тому, за словами доктора Рабах, така олія допомагає відновити зовнішній шар шкіри, запобігає зневодненню та реабілітує суху шкіру і ту, яка лущиться.

Застосовувати мигдальну олію можна на все обличчя та тіло повністю, а особливо акцентуйте на мозолистих стопах, сухих кутикулах та лускатих ділянках.

Вирівнює неідеальну текстуру шкіри

Вилікувати розтяжки та целюліт мигдальною олією не вдасться. Проте вітамін E максимально наблизить вас до цього.

Вітамін E може запобігти ознакам старіння, бо зменшує окислювальний стрес та шкоду від впливу навколишнього середовища. Наприклад, забруднюючих речовин, сонячного світла та синього світла екранів, а також він допоможе з нерівностями, шрамами та смужками на шкірі,

– каже Морган Рабах.



Чому потрібно користуватися мигдальною олією / Фото Unsplash

Продовжує молодість шкіри

Завдяки тому, що мигдальна олія містить також вітамін A, вона позитивно впливає на загальний вигляд шкіри. Ретинол сприяє вирівнюванню тону шкіри, текстур, запобігає появі зморшок та висвітлює колір обличчя.

Захищає від впливу ультрафіолетових променів

Замінити спеціальний сонцезахисний крем із високим рівнем SPF мигдальна олія не зможе. Але вітамін E багатий на антиоксиданти, тому зможе захистити вашу шкіру від серйозних пошкоджень внаслідок потрапляння на неї ультрафіолетових променів та вилікує недоліки, які вже наявні. Для видимого результату користуватися олією потрібно регулярно.



Як користуватися мигдальною олією / Фото Unsplash

Заспокоює подразнення на шкірі

Найбільш корисною мигдальна олія буде для подразненої та чутливої шкіри. Дерматолог Кінг запевняє, що протизапальні жирні кислоти та вітаміни A і E зможуть заспокоїти подразнення на шкірі та сприятимуть омолодженню пошкодженої дерми.

Мигдальну олію легко інтегрувати у список засобів для щоденного догляду за шкірою. Можна використовувати косметичні продукти із її вмістом або наносити олію солодкого мигдалю в чистому вигляді на обличчя та тіло. Варто також зазначити, що для жирного типу шкіри слід вибрати іншу олію.