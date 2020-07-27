Модель та учасниця реаліті-шоу "Світське життя сімейства Кардашян" Кендалл Дженнер зазвичай обирала яскравий та оригінальний нейл-арт, який би доповнював її образ та допомагав самовиразитися. Проте останній свій манікюр, який зірка назвала улюбленим, виявився натуральним та без кольорового покриття.

Ще навесні 24-річна супермодель Кендалл Дженнер обирала для себе варіанти манікюру в неонових відтінках. А нещодавно в тимчасовій інстаграм-історії дівчина опублікувала фото своїх нігтів у неочікуваному стилі, пише Allure.

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Здебільшого Кендалл для манікюру обирає нейтральні відтінки та мінімальний дизайн. Тренд на натуральність також не пройшов повз неї. Зірка зізналася, що найбільше їй подобаються акуратні нігті без яскравого покриття, арту та прикрас.

Нігті знаменитості нейл-майстер покрив нюдовим відтінком лаку та додав трішки блиску, який природно красиво мерехтить на сонці. Жодного нейл-арту цього разу модель не захотіла. Довжину вона обрала середню, а форму нігтьової пластини класичну квадратну. На знімку своєї руки та нігтів Кендалл написала: "Чистий – це мій улюблений".



Улюблений манікюр Кендалл Дженнер / Скріншот Instagram / @kendalljenner

Натуральний манікюр Кендалл Дженнер зробила у салоні, профіль якого згадала в історії, Modern Pamper Salon, у Північному Голлівуді, Каліфорнія. Нагадаємо, що послугами майстрів у цьому салоні часто користуються прекрасні представниці сім’ї Кардашян-Дженнер. Останньою була Кайлі Дженнер, якій нафарбували нігті яскравим оранжевим лаком.

Ідея нейтрального бежевого манікюру, як у Кендалл Дженнер, ідеально підійде тим хто віддає перевагу естетичним "голим нігтям". Навіть, якщо вам не вдасться записатися на манікюр до спеціаліста, то такий варіант легко відтворити в домашніх умовах.