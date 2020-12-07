Тренди манікюру є напевно найменш сталими в індустрії краси, а також їм властиво стрімко змінюватися. Таким чином новим nail-трендом зими 2020-2021 є мікроманікюр, який черговий раз демонструє те, що натуральність завжди повертається в моду.

Harper's Bazaar наголошує, що не варто сліпо наслідувати тренди, але дізнатися про них потрібно, можливо, вам сподобається саме нова трендова ідея для манікюру або надихне вас на схожий нейл-дизайн.

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Мікроманікюр – nail-тренд зими 2020-2021

Оскільки 2020 рік змусив багатьох красунь відмовитися від професійного нейл-дизайну, бо салони краси були зачинені певний час, то навіть це призвело до появи нового тренду в манікюрі. Нігті можуть виглядати акуратно та доглянуто навіть без щільного яскравого покриття лаком. Внаслідок цього в моду прийшов мікроманікюр, який також називають мікро або skinny френч. Взимку 2021 тенденція ставатиме лише популярною.

Ідея мікроманікюру полягає у простому та стриманому покриті, яке схоже на класичний френч. Проте у цьому випадку смужка на кінці нігтя тонка різнокольорова, а також може бути діагональною чи у формі хвильки. Трендовий дизайн на нігтях можна відтворити навіть самостійно. Він підійде будь-якій формі та довжині нігтьової пластини.

Акуратний манікюр личитиме до різних образів і довго залишатиметься актуальним. Він додає ніжності жіночим рукам і доглянутого вигляду.