Модель Наталія Гоцій стала амбасадором відомого б’юті-бренду Colorescience, який має офіційного дистриб’ютора Colorescience Ukraine, щоб здійснювати реалізацію косметичної продукції в Україні. Бренд займає нішу "здорової" косметики із вмістом мінеральних компонентів.

Компанія Colorescience підтримує тренд на природну красу та молодість, які можна зберегти довше та вдосконалювати за допомогою їхньої косметики. Cosmopolitan пише, що на офіційній сторінці бренду в інстаграмі вже з’явилися перші фото Наталії Гоцій із продукцією, яку вона тепер представлятиме.

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Косметичні продукти Colorescience, які є на ринку індустрії краси, складають широкий асортимент засобів для захисту шкіри від ультрафіолетових променів та зовнішніх чинників навколишнього середовища, які створюють стрес для шкіри у будь-яку пору року. Також в описі деяких продуктів зазначено, що вони полегшать період реабілітації шкіри після певних агресивних процедур.

Коли Наталія Гоцій стала амбасадором Colorescience, то у мережі з’явилися перші фото, на яких модель та інфлюенсер демонструє косметичні засоби з нової лінійки бренду. Серед них: космецевтика (це така косметика із біологічно активними складниками, яка має медичну або медикаментозну користь), сонцезахисні засоби та декоративна косметика.

Представники бренду Colorescience наголошують, що їхня продукція складається виключно із мінеральних компонентів класу premium. Вони намагаються створювати таку косметику, яка відповідатиме божевільному темпу життя сучасної жінки та допоможе їй завжди виглядати природно красивою.