Зірка "Дивних див" 16-річна Міллі Боббі Браун, як і багато інших її колег, розповіла, що страждає на схильність шкіри до появи вугрів. Оприлюднивши селфі, на якому вона позує з наліпками на обличчі проти вугрів, зірка хотіла заспокоїти своїх прихильників, показати, що знаменитості також страждають на проблеми зі шкірою.

Міллі Боббі Браун вирішила присвятити час догляду за своїм обличчям та поділитися процесом процедури зі своїми підписниками в інстаграмі. Дівчина опублікувала селфі, на якому позує із наліпками у вигляді сердечок проти вугрів, повідомляє Allure.

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Зірки використовують наліпки проти вугрів

Вугрі на власній шкірі важко приймити, а тим більше – говорити про цю проблему. Зірки вирішили почати першими. У жовтні зірка серіалу "Рівердейл" Лілі Рейнхарт зізналася в соцмережі, що страждає на кістозні вугрі, потім американська акторка та співачка Кеке Палмер розповіла про свою боротьбу з кістозними вуграми. Цей момент надзвичайно вразив прихильників знаменитостей. Тепер Міллі Боббі Браун вирішила на весь світ оприлюднити свій спосіб видалення вугрів з обличчя. Для цього дівчина використовує спеціальні наліпки у формі сердечок, які потрібно прикріплювати на проблемні ділянки шкіри.

Публікація Міллі Боббі Браун складається з 4 світлин: на 1 і 3 знімку вона позує з макіяжем, укладкою, у нарядному вбранні, демонструючи ідеальний зовнішній вигляд, а на 2 і 4 дівчина вирішила показати себе без мейк-апу у звичайному домашньому вигляді та з наліпками проти вугрів на обличчі.

Молода акторка не розсекретила фірму, яка виробляє чарівні наліпки у формі сердець проти вугрів. Проте ЗМІ припускають, що це Truly Beauty Blemish Treatment.

Що відомо про наліпки проти вугрів?

В Україні її також називають пластирами проти прищів. Вони є антибактеріальними та завдяки саліциловій кислоті знімають запалення шкірі та покращують її стан. Залежно від складу таких наліпок, відрізняють їхні функції. Аби отримати результат, потрібно покласти пластир на ділянку шкіри, де виникло запалення, злегка притиснути. Залишити на 8-10 годин, найкраще на ніч, вранці зняти.