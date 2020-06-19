Майстриня манікюру Меї Каваджірі вже 8 років оригінально оформлює нігті відомих зірок. Вона намагається відповідати останнім трендам, але й багато з них започатковує самостійно власними роботами. Деяким з них передбачила популярність влітку 2020 року.

Меї Каваджірі народилася в Японії, де розпочала своє ремесло із місцевої школи краси, а у 2012 вона переїхала у Нью-Йорк. Жінка створювала манікюр для моделей на шоу Moschino Pre-Fall 2020 та на покази Марка Джейкобса, а також стала улюбленою nail-спеціалісткою для американської моделі Белли Хадід. Для Vogue Меї назвала 5 варіантів манікюру, який буде популярним цього літа.

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Час самоізоляції Меї Каваджірі використовувала з користю, тому займалася nail-артом. Спочатку вона робила модний дизайн на нігтях Stay Home. Потім перейшла до більш унікального оформлення. Жінка робила тематичні нігті до Дня Землі, надихалася своїм іграшковим м’яким ведмедем, лікарняною тематикою, відтворювала "дизайн подяки". А згодом виділила для себе 5 тенденцій манікюру літа 2020.

Який манікюр буде в тренді цього літа

Металевий зелений та фіолетовий пігмент. Звичні неонові зелені, оранжеві чи жовті кольори для літа більше не такі цікаві. А блискучі лаки можна оригінально поєднувати з білим, що люди зазвичай люблять носити влітку.

Кремовий – новий білий. Дизайн нігтів у такому кольорі, натхненний тематикою інтер’єру 80-х. Меї ділиться, що любить поєднувати його у французькому манікюрі із помаранчево-червоним лаком.

Червоний відблиск. Це чудовий варіант для літньої пори. Покривати глянцевим лаком лише ніготь одного пальця руки стало старомодним. Тому тепер блискучими можна робити усі.

Літо – час для шалених експериментів. Nail-майстриня Белли Хадід рекомендує спробувати шалений стиль нігтів влітку. А саме: елементи з японських аніме. Тобто використання пірсингу, ієрогліфів, малюнків, наліпок.

Дизайн від Леді Гаги. Меї хоче, аби ще один небанальний варіант манікюру став трендом цього літа. На його створення її надихнув новий альбом співачки Леді Гаги – це нігті із шипами.