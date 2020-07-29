Ефект природного легкого сяйва на шкірі обличчя є доречним та актуальним для літа. Окрім використання хайлайтера, його можна досягти за допомогою інших продуктів. Важливо не забувати про різницю між привабливим здоровим сяйвом та жирним блиском на обличчі.

3 інгредієнти, які Elle пропонує включити у свою рутину догляду за шкірою, сприятимуть її здоровому сяючому вигляду. Такий ефект ще називають "ранковою росою на обличчі".

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Які продукти зроблять шкіру сяючою

LHA: для гладкості

Скрабування потрібне шкірі обличчя, щоб відлущити ороговілі частинки, очистити пори, запобігти появі прищів, захистити від подразнення. LHA є бета-ліпогідрокислотою, з допомогою якої його можна проводити. Кислота не лише сприяє сповільненню старіння шкіри, а й стимулює вироблення колагену та бореться із пігментними плямами.

Що таке LHA

Бета-ліпогідрокислота, яка є похідною від саліцилової кислоти. Речовина володіє жиророзчинним ланцюжком, тому має властивість проникати в забиті пори та ліквідовує бруд, стимулює вироблення колагену, запобігає та лікує запалення на шкірі. Засіб рекомендовано використовувати для відлущення відмерлих клітин шкіри навіть взимку та у період міжсезоння. Дія LHA є м’якою. Вона не викликає почервоніння і подразнення на шкірі. Тандем LHA та саліцилової кислоти в косметичних продуктах працює для покращення рельєфу і тону шкіри, освітлення пігментації та зменшення запальних процесів.



Як скрабувати шкіру / Фото Pexels

Ніацинамід

Це форма вітаміну B3. Інгредієнт ж альтернативою ретинолу та володіє більшою кількістю переваг. Ніацинамід називають багатофункціональним антиоксидантом. Він знімає напруження зі шкіри, освітлює темні пігментні плями, стимулює продукування організмом колагену та гіалуронової кислоти, допомагає прибрати тонкі лінії з обличчя, зменшити пори та регенерувати шкіру, яка постраждала внаслідок потрапляння на неї прямих сонячних променів. Потрібно користуватися сироватками, які містять ніацинамід, із концентрацією 2-5%.



Сяюча шкіра / Фото Pexels

Гіалуронова кислота

Саме цей продукт вважають найкращим для гідратації шкіри, результат якої – сяйво. Гіалуронова кислота зазвичай міститься у засобах для догляду за шкірою. Вона стримує воду всередині шкірі, що робить її пружною, сяючою та вирівнює тон. Кислота є безпечною для використання на усіх типах шкіри та не має подразнювального ефекту. Якщо регулярно доглядати за шкірою з її допомогою, то незабаром ви помітите, що ваша шкіра виглядає, наче ви щойно зробили професійну процедуру в косметолога.