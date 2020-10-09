7 жовтня відбулися дебати віцепрезидента США Майкла Пенса. Під час ефіру трапився неочікуваний курйоз: коли Майкл Пенс заперечував системний расизм в Америці, на його голову приземлилася муха і просиділа там понад 2 хвилини. Неочікуваний учасник дебатів так надихнув одного нейл-майстра, що той створив манікюр, використовуючи образ комахи.

InStyle пише, що такий герой дебатів заслуговує мати власний нейл-дизайн. Зіркова майстриня манікюру, послугами якої користується навіть Белла Хадід, відтворила муху з голови віцепрезидента на своїх нігтях.

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Відома нейл-майстриня Мей Каварджі започаткувала новий тренд у манікюрі. Й, можливо, передбачила інцидент у прямому ефірі, адже почала робити манікюр із мотивами комахи ще за 2 години до того, як він трапився. Мей прогнозує, що мухи на нігтях стануть головною тенденцією в осінньому манікюрі.

Спочатку Мей Каварджі опублікувала жартівливе відео зі своїм новим манікюром, де намагається зігнати з нігтів муху. А згодом поділилася колажем свого манікюру та мухи на сріблястому волоссі віцепрезидента Майкла Пенса. Майстриня запитала, яка муха краща, отримавши в коментарях неймовірний фідбек. Підписники Мей оцінили жарт та написали, що це справді дуже смішно.

Муха, яка покрасувалася на дебатах на голові віцепрезидента США, стала не лише улюбленицею нації, а й натхненницею для трендового нейл-дизайу.