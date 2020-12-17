Можна їсти чи виключити з раціону: неочевидні корисні та шкідливі продукти для шкіри
Мати чисту шкіру без неестетичних подразнень і висипань можливо, якщо ретельно ще раз переглянути перелік продуктів у своєму щоденному раціоні. Адже деяка їжа може бути як корисно, так і шкідливою для стану вашої шкіри.
Стан шкіри залежить від щоденного раціону, пише Harper's Bazaar. Те, що прищі можуть з’явитися після обіду фастфудом чи через постійне вживання газованих напоїв – очевидно, але шкірі також можуть нашкодити навіть деякі види морепродуктів.
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Які продукти погіршують стан шкіри
- Прихований цукор. Одноголосно всі дієтологи наголошують на шкоді цукру для стану шкіри, адже він руйнує колаген, провокує появу висипання та екземи. Цукор міститься в таких неочевидних продуктах, які не мали б мати його у своєму складі. Наприклад: крекер, чіпси, соуси, деякі заправки до салатів. Рекомендовано солодощі замінювати фруктами, бо вони поєднують цукор з антиоксидантами.
- Коров’яче молоко. Зв’язок між висипаннями та вживанням лактози існує, але поки щ конкретної причини її негативного впливу на шкіру не виявлено. Якщо ви любите пити молоко, то не обмежуйте себе або шукайте рослинні альтернативи, які не містять цукру. Проте, якщо після вживання молока ви відчуваєте фізичний дискомфорт, то краще виключіть продукт зі свого раціону.
- Устриці. Надмірна пристрасть до цих морепродуктів несе шкоду вашій шкірі. Мати ідеальний рівномірний тон обличчя і їсти устриці регулярно на вечерю – речі, які не можуть співіснувати. Ви можете зменшити частоту вживання страви до двох разів в місяць, щоб уникнути акне, закупорених пор, почервоніння і лущення.
Які продукти покращать стан шкіри
- Вітамін F, який є комплексом жирних кислот, містить лінолеву кислоту, яка багата на омега-6. Також результати спеціалізованих дослідів неодноразово показували, що люди, які страждають на висипання, мають дефіцит саме згаданої кислоти. Завдяки їй шкіра утворює бар’єр, який покращує її текстуру.
- Вітамін C міститься в цитрусових, ківі, гуаві, солодкому перцю. Вітамін потрібен людському організму для вироблення і зміцнення колагену, який захищає шкіру. Вам може знадобитися корисний лайфхак: кількість антиоксидантів в продукті залежить від його яскравості.
- Природний силікон – мінерал, який є в стручкові квасолі, володіє властивістю зміцнювання волосся, нігтів, кісток та шкірного покриву.
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