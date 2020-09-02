Чи можна вмивати обличчя холодною водою та інші популярні міфи про очищення шкіри
Очищення є важливим етапом у рутині догляду за шкірою. Якщо ви прагнете, аби вона мала бездоганний стан, то виконувати цю процедуру слід правильно. Проте у суспільстві побутує багато хибних думок щодо очищення шкіри, які можуть вам завадити досягти бажаного ефекту.
Здоров’я шкіри залежить від того, як ви очищуєте її від залишків макіяжу та бруду, який накопичується на ній протягом дня, пише Harper's Bazaar. Тому важливо робити процедуру правильно та дізнатися про міфи, яким не слід вірити.
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Міфи про очищення шкіри
- Вмивання обличчя звичайною водою достатньо. Одноразове вмивання шкіри обличчя не допоможе прибрати увесь бруд та залишки косметичних продуктів з нього. Робити демакіяж потрібно за допомогою спеціального молочка або міцелярної води. Зокрема, ретельно очищуйте ті ділянки обличчя, де у вас є зморшки або мімічні лінії.
- Очищувати шкіру потрібно двічі на день. Це міф. Адже проводити процедуру слід за необхідністю. Наприклад, після тренування чи проведення тривалого часу в дорозі потрібно очищувати шкіру, використовуючи пінку для вмивання. Власницям жирної шкіри очищення лише вранці та ввечері точно не буде достатньо.
- Вмиватися потрібно холодною водою. Якщо ви знайомі з такими проблемами, як надмірне почервоніння шкіри та судинна сіточка, то вам слід вмивати обличчя теплою водою і не використовувати кубики льоду для тонізування шкіри.
- Необхідно виконувати кожен крок б’юті-рутини. Звісно, очищення – запорука красивої шкіри. Проте, наприклад, якщо ви не відчуваєте ефекту від нанесення спеціального молочка, то пропустіть цей етап догляду, а спробуйте інший засіб, які буде дієвим саме для вас.
- Якщо ви не робите макіяж, то достатньо лише вмиватися водою. Навіть коли на вашому обличчі немає залишків декоративної косметики, то протягом дня чи ночі на шкірі накопичується бруд та шкірне сало, а звичайна вода не зможе її ретельно очистити. Тому завжди користуйтеся спеціальним молочком або міцелярною водою.
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