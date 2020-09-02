Очищення є важливим етапом у рутині догляду за шкірою. Якщо ви прагнете, аби вона мала бездоганний стан, то виконувати цю процедуру слід правильно. Проте у суспільстві побутує багато хибних думок щодо очищення шкіри, які можуть вам завадити досягти бажаного ефекту.