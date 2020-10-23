Нарощення вій стало популярною б’юті-процедурою серед жінок. Проте неправильне її проведення може спровокувати запалення або опік повіки. Перш ніж записуватися до лешмейкера, варто дізнатися про переваги і недоліки створення штучний вій.

Нарощені вії є модним трендом у наш час, але вони можуть нашкодити очам. Лікар-офтальмолог, доктор медичних наук, Сергій Риков розповів для Сегодня про побічні ефекти неякісного нарощування вій та як вибрати кваліфікованого майстра.

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Чому нарощені вії небезпечні для здоров’я

Мейбомієві залози, які відкриваються по краю повік, можуть бути передавлені нарощеними віями. Властивістю цих залоз є виділення сала, яке зволожує очі. Ненатуральні вії важкі. Через це вони подразнюють маргінальний край повіки, тому там часто з’являються лусочки. Лікар рекомендує належно доглядати за очима, коли ви наростили вії.

Якщо вії постійно нарощені – потрібно уважно до цього ставитися. Тому що без крапель проти синдрому сухого ока ви вже не обійдетеся. Неправильне нарощення вій може призвести навіть до запалення чи опіку повіки,

– розповідає Сергій Риков.

Правила безпечного нарощення вій

Лешмейкер зі стажем 7 років, Карина Тихонова каже, що вії повинні бути відокремлені один від одного без жодних пучків. Майстер по нарощенню вій повинен робити відступ від кожної приклеєної вії приблизно 0, 5 міліметрів.

Професійний майстер також повинен визначати нагрузку на натуральну війку. Якщо вона тонка, то на неї не можна класти важку штучно, бо таким чином ви отримаєте важку та відвислу повіку.

Якщо некваліфікований лешмейкер склеює декілька вій у пучок, то, ймовірно, що у вас почнуть випадати ваші натуральні вії, а невеликий відступ до повіки може навіть спровокувати алергічну реакцію.

Кому не можна нарощувати вії

Щодо процедури нарощення вій загалом, то вона дозволена всім. Проте, якщо у вас є алергічна реакція на певні матеріали нарощування, підвищена сльозоточивість, кон'юнктивіт чи інші захворювання очей, то краще відмовтеся від такого ризику.