Саліцилова кислота та бензоїл пероксид – обидва цих інгредієнти використовують для боротьби проти прищів. Зокрема ними можна лікуватися без спеціального рецепта від лікаря. Але варто більше дізнатися про їхні цілющі властивості та відмінності між собою.

З прищами можна зустрітися як у підлітковому, так і у дорослому віці. Причин для їхнього виникнення є безліч. Якщо прищі не є для вас хронічною проблемою, але з’являються періодично на шкірі, то їх можна позбутися за допомогою саліцилової кислоти або бензоїл пероксиду. Більше про ці продукти розповіли дерматологи для InStyle.

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Що таке саліцилова кислота

Для багатьох людей вона є відомою, як аптечний засіб проти вугрів. Також її частіше використовують, аніж бензоїлу пероксид. Можливо, через те, що вона вже встигла завоювати авторитет на ринку продуктів для догляду за шкірою та проти прищів.

Саліцилова кислота містить у своєму складі речовини, які розчиняють мертві клітини на поверхні шкіри та потрапляють у пори, звідти вони виводять зайві олії і позбуваються забруднення, яке зазвичай з часом сприяє появі вугрів.

Також перевагою вищеописаної кислоти є те, що вона підходить абсолютно усім типам шкіри. Навіть, якщо у вас надто закупорені пори, завдяки своїм властивостям вона проникає у важкодоступні місця. Зокрема саліцилову кислоту найкраще використовувати, коли у вас є чорні та білі вугрі.



Чиста шкіра за допомогою саліцилової кислоти / Фото Unsplash

Що таке пероксид або перекис бензоїлу?

Він вбиває бактерії на поверхні шкіри та зменшує запалення,

– пояснює сертифікована дерматологиня Анна Карп, яка працює у Медичній школі Гроссмана при Нью-Йоркському університеті.

Залежно від серйозності своєї проблеми із прищами можна обрати бензоїл пероксид різної сили від 2, 5% до 10%. Також важливо те, що ваша шкіра не звикне до цього засобу і його ефективність не зменшиться. Навіть при щоденному використанні. Також цей продукт працює швидше, ніж саліцилова кислота. Натомість від регулярного застосування ймовірність сухості шкіри збільшується. Тому лікуйте перекисом бензоїлу лише запальні прищі, які носять бактеріальний характер.



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Що обрати для лікування прищів