Морська зачіска: як створити модний ефект вологого волосся
Її назвали "морською" зачіскою, бо така укладка виглядає начебто ви щойно вийшли після купання в океані. Тенденція набрала популярності після модних показів Lacoste, Versace, Chanel та інших брендів, коли на подіум виходили моделі, а їхнє волосся здавалося ще вологим.
Укладку з ефектом вологого волосся своїм шанувальникам вже продемонстрували Кая Гербер, Шей Мітчелл, Розі Гантінгтон-Вайтлі, Дженніфер Лопес та сестри Хадід. Проте необов’язково бути світовою знаменитістю, аби спробувати на собі модну зачіску. Cosmopolitan розповів, як самостійно зробити вологий ефект на волоссі в домашніх умовах.
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Як створити ефект вологого волосся
Укладка виглядатиме вдало на будь-якій довжині волосся. Секретом її створення є поєднання декількох косметичних засобів, які сприятимуть блиску вашої шевелюри. Особливо доречно створювати ефект вологого волосся у спекотні літні дні та доповнювати бездоганний образ легеньким вбранням.
- Вимийте та висушіть волосся рушником. Важливо, щоб ви висушили волосся після миття лише частково. Бо стайлінгові засоби мокрі пасма не вбиратимуть. Якщо у вас кучеряве волосся або таке, яке схильне до хвилястості, то витирайте його бавовняною футболкою або тканиною.
- Використовуйте стайлінг. Саме за допомогою гелю для фіксації волосся ви зробите свою зачіску "вологою". Також нанесіть на неї крем та мус для локонів, якщо вони у вас є. Робити це слід долонями рук. Якщо маєте бажання, то скористайтеся сухими оліями для волосся, але з ними варто бути обережною, щоб волосся не отримало вологий, а брудний ефект. Усі зайві волосини фіксуйте спеціальною глиною.
Для короткого волосся: усі засоби наносіть від коренів до кінців та рівномірно розподіляйте їх по всій довжині волосся.
Для середньої довжини та довгого волосся: більшу кількість продуктів варто зосереджувати на коренях та середній частині загальної довжини волосся. Таким чином, коли кінці локонів будуть сухими, ви досягнете природного результату.
Для тонкого та прямого волосся: вам необхідно зберегти об’єм біля коренів, тому скористайтеся на цій ділянці спеціальним кремом для текстурування волосся.
Для кучерявого волосся: використовуйте більше крему для текстурування волосся, аніж спеціального гелю. Тоді ваші локони будуть гладкішими.
- Розчешіть та завершуйте. Після нанесення усіх продуктів на волосся розчешіть його гребінцем з маленькими зубцями. Зосередьтеся на пригладжуванні біля коренів. Для розчісування середини довжини волосся та кінців використайте гребінець з широкими зубцями, аби розділити пасма, а хвилям надати чіткості. Коли будете задоволені результатом, то зафіксуйте його спеціальним спреєм або лаком.