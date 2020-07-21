Її назвали "морською" зачіскою, бо така укладка виглядає начебто ви щойно вийшли після купання в океані. Тенденція набрала популярності після модних показів Lacoste, Versace, Chanel та інших брендів, коли на подіум виходили моделі, а їхнє волосся здавалося ще вологим.

Укладку з ефектом вологого волосся своїм шанувальникам вже продемонстрували Кая Гербер, Шей Мітчелл, Розі Гантінгтон-Вайтлі, Дженніфер Лопес та сестри Хадід. Проте необов’язково бути світовою знаменитістю, аби спробувати на собі модну зачіску. Cosmopolitan розповів, як самостійно зробити вологий ефект на волоссі в домашніх умовах.

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Як створити ефект вологого волосся

Укладка виглядатиме вдало на будь-якій довжині волосся. Секретом її створення є поєднання декількох косметичних засобів, які сприятимуть блиску вашої шевелюри. Особливо доречно створювати ефект вологого волосся у спекотні літні дні та доповнювати бездоганний образ легеньким вбранням.

Вимийте та висушіть волосся рушником. Важливо, щоб ви висушили волосся після миття лише частково. Бо стайлінгові засоби мокрі пасма не вбиратимуть. Якщо у вас кучеряве волосся або таке, яке схильне до хвилястості, то витирайте його бавовняною футболкою або тканиною.

Використовуйте стайлінг. Саме за допомогою гелю для фіксації волосся ви зробите свою зачіску "вологою". Також нанесіть на неї крем та мус для локонів, якщо вони у вас є. Робити це слід долонями рук. Якщо маєте бажання, то скористайтеся сухими оліями для волосся, але з ними варто бути обережною, щоб волосся не отримало вологий, а брудний ефект. Усі зайві волосини фіксуйте спеціальною глиною.

Для короткого волосся: усі засоби наносіть від коренів до кінців та рівномірно розподіляйте їх по всій довжині волосся.

Для середньої довжини та довгого волосся: більшу кількість продуктів варто зосереджувати на коренях та середній частині загальної довжини волосся. Таким чином, коли кінці локонів будуть сухими, ви досягнете природного результату.

Для тонкого та прямого волосся: вам необхідно зберегти об’єм біля коренів, тому скористайтеся на цій ділянці спеціальним кремом для текстурування волосся.

Для кучерявого волосся: використовуйте більше крему для текстурування волосся, аніж спеціального гелю. Тоді ваші локони будуть гладкішими.